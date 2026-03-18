Depois de ficar na quinta colocação no ano passado, Franca voltou a liderar o Ranking do Saneamento em 2026 e aparece novamente como a cidade com os melhores índices de abastecimento de água e tratamento de esgoto do Brasil.

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Trata Brasil, mostrou que o município atingiu 99,46% de atendimento de água e 98,91% de coleta e tratamento de esgoto — números que superam as metas do Marco Legal do Saneamento.

No recorte específico da qualidade e cobertura de água, Franca aparece como referência nacional, com praticamente toda a população atendida.

Mudança no topo