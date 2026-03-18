Depois de ficar na quinta colocação no ano passado, Franca voltou a liderar o Ranking do Saneamento em 2026 e aparece novamente como a cidade com os melhores índices de abastecimento de água e tratamento de esgoto do Brasil.
O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Trata Brasil, mostrou que o município atingiu 99,46% de atendimento de água e 98,91% de coleta e tratamento de esgoto — números que superam as metas do Marco Legal do Saneamento.
No recorte específico da qualidade e cobertura de água, Franca aparece como referência nacional, com praticamente toda a população atendida.
Mudança no topo
A liderança marca uma retomada para a cidade. Em 2025, Franca havia caído no ranking que, no passado, liderou por anos. No ano passado, Campinas ocupava o primeiro lugar, mas agora aparece em terceiro.
Samanta Souza, diretora-executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, afirmou que a companhia consolida sua posição ao ter cinco de seus municípios atendidos entre os 20 primeiros do país. “Nossa meta é clara: antecipar as metas do Marco Legal do Saneamento de 2033 para 2029. Os resultados de 2024 reafirmam que estamos no caminho certo para garantir que o estado de São Paulo continue sendo a principal referência de saneamento no Brasil.”
A nova classificação mostra mudanças entre as principais cidades do país e reforça a disputa por melhores índices de saneamento entre os grandes municípios.
Destaque no tratamento de esgoto
Outro ponto foi o desempenho de Franca no tratamento de esgoto. A cidade registra índice de 95,98%, bem acima da média nacional, que é de pouco mais de 50%.
O dado coloca o município entre os mais avançados do país nesse tipo de serviço, considerado um dos principais desafios do saneamento básico no Brasil.
Presença paulista no ranking
Além de Franca, outras cidades do estado de São Paulo aparecem entre as melhores colocadas, como Santos (4º), Taubaté (10º), São José dos Campos (16º) e a capital paulista (18º).
Segundo o estudo, os resultados estão diretamente ligados ao nível de investimento em infraestrutura, que nas cidades mais bem posicionadas supera a média nacional.
O ranking considera dados de 2026 e avalia os 100 municípios mais populosos do país, levando em conta indicadores de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e eficiência dos serviços.
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