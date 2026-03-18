19 de março de 2026
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SÃO JOAQUIM DA BARRA

Jovem é apreendido após furto à escola; unidade suspende aulas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Participantes do furto à escola de São Joaquim da Barra
Participantes do furto à escola de São Joaquim da Barra

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar de um furto em uma escola no bairro Jardim Paulista, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O caso foi registrado e é investigado pela polícia, que busca identificar outros envolvidos na ação.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada na manhã dessa terça-feira, 17. Com base em imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o suspeito. Ele foi localizado na própria residência, onde confessou o crime e afirmou ter agido com a participação de outras quatro pessoas, que ainda não foram identificadas.

O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os demais suspeitos.

Aulas suspensas

Em nota, a URE (Unidade Regional de Ensino) de São Joaquim da Barra informou que as aulas foram suspensas nesta quarta-feira, 18, por causa dos trabalhos de perícia na escola.

Segundo a URE, a ação criminosa atingiu apenas a área da cozinha e a sala dos professores. As demais dependências da unidade não foram afetadas e seguem com fornecimento de energia elétrica.

A direção da escola e a URE informaram ainda que permanecem à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso.

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