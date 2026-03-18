Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar de um furto em uma escola no bairro Jardim Paulista, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O caso foi registrado e é investigado pela polícia, que busca identificar outros envolvidos na ação.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada na manhã dessa terça-feira, 17. Com base em imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o suspeito. Ele foi localizado na própria residência, onde confessou o crime e afirmou ter agido com a participação de outras quatro pessoas, que ainda não foram identificadas.

O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os demais suspeitos.

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