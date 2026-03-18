Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar de um furto em uma escola no bairro Jardim Paulista, em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O caso foi registrado e é investigado pela polícia, que busca identificar outros envolvidos na ação.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada na manhã dessa terça-feira, 17. Com base em imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o suspeito. Ele foi localizado na própria residência, onde confessou o crime e afirmou ter agido com a participação de outras quatro pessoas, que ainda não foram identificadas.
O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os demais suspeitos.
Aulas suspensas
Em nota, a URE (Unidade Regional de Ensino) de São Joaquim da Barra informou que as aulas foram suspensas nesta quarta-feira, 18, por causa dos trabalhos de perícia na escola.
Segundo a URE, a ação criminosa atingiu apenas a área da cozinha e a sala dos professores. As demais dependências da unidade não foram afetadas e seguem com fornecimento de energia elétrica.
A direção da escola e a URE informaram ainda que permanecem à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso.
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