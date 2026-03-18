Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente no fim da tarde desta quarta-feira, 18, na avenida Zeferino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca, no sentido Restinga.
A colisão frontal envolveu dois carros e aconteceu próximo à alça de acesso da rodovia Fábio Talarico.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Chevrolet Montana, que seguia para Franca, quando o carro aquaplanou. Ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo uma Volkswagen Parati que seguia no sentido Restinga.
O motorista da Parati sofreu ferimentos graves na região do pescoço e da cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Franca. A mulher dele, que estava de passageira, sofreu ferimentos leves.
Já o motorista da Montana não se feriu, mas ficou em estado de choque.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no atendimento da ocorrência, junto com equipes do Samu e da concessionária responsável pela rodovia.
Por conta do acidente, a área precisou ser isolada para o trabalho de resgate, e o trânsito ficou lento no trecho.
As causas da batida ainda serão investigadas.
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