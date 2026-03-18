Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente no fim da tarde desta quarta-feira, 18, na avenida Zeferino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca, no sentido Restinga.

A colisão frontal envolveu dois carros e aconteceu próximo à alça de acesso da rodovia Fábio Talarico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Chevrolet Montana, que seguia para Franca, quando o carro aquaplanou. Ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo uma Volkswagen Parati que seguia no sentido Restinga.