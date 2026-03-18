18 de março de 2026
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ACIDENTE EM FRANCA

Carro aquaplana e deixa dois feridos no Distrito Industrial

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Parati destruída após colisão contra Montana no Distrito Industrial, em Franca
Parati destruída após colisão contra Montana no Distrito Industrial, em Franca

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente no fim da tarde desta quarta-feira, 18, na avenida Zeferino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca, no sentido Restinga.

A colisão frontal envolveu dois carros e aconteceu próximo à alça de acesso da rodovia Fábio Talarico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Chevrolet Montana, que seguia para Franca, quando o carro aquaplanou. Ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo uma Volkswagen Parati que seguia no sentido Restinga.

O motorista da Parati sofreu ferimentos graves na região do pescoço e da cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Franca. A mulher dele, que estava de passageira, sofreu ferimentos leves.

Já o motorista da Montana não se feriu, mas ficou em estado de choque.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no atendimento da ocorrência, junto com equipes do Samu e da concessionária responsável pela rodovia.

Por conta do acidente, a área precisou ser isolada para o trabalho de resgate, e o trânsito ficou lento no trecho.

As causas da batida ainda serão investigadas.

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