Um atropelamento na tarde desta terça-feira, 17, na avenida Major Nicácio, em Franca. Uma idosa de 71 anos foi atingida enquanto atravessava a via sobre a faixa, sendo arremessada contra o para-brisa de um carro, que ficou destruído com o impacto. Ela sofreu fraturas na perna e braço esquerdo, além de um trauma na cabeça.
De acordo com as informações apuradas no local, a vítima atravessava a via fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um Fiat Palio branco. Com o impacto violento, ela bateu contra o para-brisa do veículo, que chegou a quebrar completamente. Fios de cabelo ficaram presos ao vidro, evidenciando a força da colisão. O carro era conduzido por um aposentado de 67 anos e seguia no sentyo centro ao bairro Santa Cruz.
A idosa foi arremessada ao solo e sofreu fraturas na perna e no braço direito, além de diversas escoriações e uma lesão na cabeça.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros no local. A vítima será encaminhada para um hospital particular, onde possui convênio.
O motorista permaneceu no local e, bastante abalado, afirmou que não viu a mulher atravessando a avenida.
A Polícia Militar também esteve presente e organizou o trânsito, que ficou parcialmente interditado. Familiares da vítima compareceram para acompanhar o atendimento.
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