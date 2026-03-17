Um atropelamento na tarde desta terça-feira, 17, na avenida Major Nicácio, em Franca. Uma idosa de 71 anos foi atingida enquanto atravessava a via sobre a faixa, sendo arremessada contra o para-brisa de um carro, que ficou destruído com o impacto. Ela sofreu fraturas na perna e braço esquerdo, além de um trauma na cabeça.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima atravessava a via fora da faixa de pedestres quando foi atingida por um Fiat Palio branco. Com o impacto violento, ela bateu contra o para-brisa do veículo, que chegou a quebrar completamente. Fios de cabelo ficaram presos ao vidro, evidenciando a força da colisão. O carro era conduzido por um aposentado de 67 anos e seguia no sentyo centro ao bairro Santa Cruz.

A idosa foi arremessada ao solo e sofreu fraturas na perna e no braço direito, além de diversas escoriações e uma lesão na cabeça.