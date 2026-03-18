Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante após roubar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 8.600 e um iPhone 13 Pro, tendo como vítima um jovem de 19 anos, no bairro Tropical II, em Franca. O caso chamou atenção porque a arma usada no crime havia sido furtada do museu da cidade - mas não funcionava.

Segundo as informações, o roubo foi praticado por dois criminosos, que abordaram a vítima de 19 anos e sua namorada, estudante de 17 anos na rua Alcides Mendonça, nas proximidades da escola "Helena Cury de Tacca".

Durante a ação, os suspeitos utilizaram uma arma para intimidar as vítimas e fugir com os objetos.