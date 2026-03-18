Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante após roubar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 8.600 e um iPhone 13 Pro, tendo como vítima um jovem de 19 anos, no bairro Tropical II, em Franca. O caso chamou atenção porque a arma usada no crime havia sido furtada do museu da cidade - mas não funcionava.
Segundo as informações, o roubo foi praticado por dois criminosos, que abordaram a vítima de 19 anos e sua namorada, estudante de 17 anos na rua Alcides Mendonça, nas proximidades da escola "Helena Cury de Tacca".
Durante a ação, os suspeitos utilizaram uma arma para intimidar as vítimas e fugir com os objetos.
Posteriormente, foi constatado que o armamento era uma peça furtada do museu de Franca, e que não possui funcionamento, sendo utilizada apenas para ameaça. O item já foi recuperado e devolvido ao acervo.
Após o crime, a vítima de 19 anos conseguiu rastrear o iPhone roubado, indicando a localização no bairro Luiza II.
Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e encontraram um adolescente andando com a bicicleta elétrica levada no roubo.
As vítimas reconheceram o adolescente, inclusive pelas roupas - um moletom azul - usadas no momento do crime.
A abordagem foi imediata, sendo necessário o uso de algemas.
Com o suspeito, foram encontrados os itens roubados: a bicicleta elétrica, avaliada em R$ 8.600, e o iPhone 13 Pro.
A ação foi enquadrada como ato infracional equivalente ao crime de roubo, devido ao uso de ameaça.
O adolescente foi encaminhado ao CAIP de Franca, onde ficará à disposição do Ministério Público.
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