18 de março de 2026
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Arma furtada de museu é usada em roubo de bike e iPhone

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Expositores do museu de Franca quebrados após assalto
Expositores do museu de Franca quebrados após assalto

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante após roubar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 8.600 e um iPhone 13 Pro, tendo como vítima um jovem de 19 anos, no bairro Tropical II, em Franca. O caso chamou atenção porque a arma usada no crime havia sido furtada do museu da cidade - mas não funcionava.

Segundo as informações, o roubo foi praticado por dois criminosos, que abordaram a vítima de 19 anos e sua namorada, estudante de 17 anos na rua Alcides Mendonça, nas proximidades da escola "Helena Cury de Tacca".

Durante a ação, os suspeitos utilizaram uma arma para intimidar as vítimas e fugir com os objetos.

Posteriormente, foi constatado que o armamento era uma peça furtada do museu de Franca, e que não possui funcionamento, sendo utilizada apenas para ameaça. O item já foi recuperado e devolvido ao acervo.

Após o crime, a vítima de 19 anos conseguiu rastrear o iPhone roubado, indicando a localização no bairro Luiza II.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e encontraram um adolescente andando com a bicicleta elétrica levada no roubo.

As vítimas reconheceram o adolescente, inclusive pelas roupas - um moletom azul - usadas no momento do crime.

A abordagem foi imediata, sendo necessário o uso de algemas.

Com o suspeito, foram encontrados os itens roubados: a bicicleta elétrica, avaliada em R$ 8.600, e o iPhone 13 Pro.

A ação foi enquadrada como ato infracional equivalente ao crime de roubo, devido ao uso de ameaça.

O adolescente foi encaminhado ao CAIP de Franca, onde ficará à disposição do Ministério Público.

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