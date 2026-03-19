A região de Franca recebeu o Ônibus São Paulo Por Todas, em Morro Agudo. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo tem como objetivo levar acolhimento, orientação e encaminhamento a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, especialmente em cidades do interior.
?Desde agosto de 2025, o equipamento itinerante já percorreu 50 municípios paulistas e alcançou mais de 9 mil pessoas. Na região, a ação em Morro Agudo representa um avanço na descentralização dos serviços, aproximando o atendimento especializado de cidades que, muitas vezes, não contam com estrutura completa de apoio.
O crescimento da procura pelo serviço também chama atenção. Em poucos meses, o número de atendimentos mensais saltou de 657, em agosto de 2025, para 1.815 em janeiro de 2026 - um aumento de cerca de 176%. Os dados reforçam a demanda crescente por iniciativas que facilitem o acesso à rede de proteção.
A estrutura do ônibus conta com equipe multidisciplinar e oferece atendimento humanizado, com orientação psicossocial e jurídica, além de escuta qualificada. Após o acolhimento, as mulheres podem ser encaminhadas para serviços como Delegacias de Defesa da Mulher, unidades de saúde e assistência social.
De acordo com a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, a proposta é justamente levar o serviço até onde ele é mais necessário. “Estamos aproximando os serviços do Estado da população, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamento imediato para a rede de proteção”, afirmou.
Além do atendimento direto, o projeto também atua na prevenção, com distribuição de materiais informativos sobre direitos, canais de denúncia e medidas protetivas. A iniciativa integra o movimento São Paulo Por Todas, que busca ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres.
Outro ponto de destaque é a presença do ônibus em grandes eventos, como a Festa do Peão de Barretos, o Lollapalooza e o The Town, além de ações durante o Carnaval. Nesses locais, a estratégia é garantir acesso rápido à informação e apoio em ambientes de grande circulação.
A expectativa é que a iniciativa continue avançando pelo interior paulista, ampliando o alcance na região de Franca e fortalecendo a rede de proteção às mulheres.
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