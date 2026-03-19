A região de Franca recebeu o Ônibus São Paulo Por Todas, em Morro Agudo. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo tem como objetivo levar acolhimento, orientação e encaminhamento a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, especialmente em cidades do interior.

?Desde agosto de 2025, o equipamento itinerante já percorreu 50 municípios paulistas e alcançou mais de 9 mil pessoas. Na região, a ação em Morro Agudo representa um avanço na descentralização dos serviços, aproximando o atendimento especializado de cidades que, muitas vezes, não contam com estrutura completa de apoio.

O crescimento da procura pelo serviço também chama atenção. Em poucos meses, o número de atendimentos mensais saltou de 657, em agosto de 2025, para 1.815 em janeiro de 2026 - um aumento de cerca de 176%. Os dados reforçam a demanda crescente por iniciativas que facilitem o acesso à rede de proteção.