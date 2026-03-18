Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento exato em que uma idosa de 71 anos foi atropelada na tarde dessa terça-feira, 17, na avenida Major Nicácio, nas proximidades da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e do pontilhão Dona Quita, no sentido bairro Santa Cruz.

As imagens, obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta quarta-feira, 18, mostram a dinâmica do acidente.

Pelo vídeo, é possível ver que a idosa estava na calçada e observou o movimento antes de iniciar a travessia da via. Ela começou a atravessar a avenida a poucos metros da faixa de pedestres, quando um Fiat Palio branco, conduzido por um aposentado de 67 anos, seguia em direção ao pontilhão.