Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento exato em que uma idosa de 71 anos foi atropelada na tarde dessa terça-feira, 17, na avenida Major Nicácio, nas proximidades da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e do pontilhão Dona Quita, no sentido bairro Santa Cruz.
As imagens, obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta quarta-feira, 18, mostram a dinâmica do acidente.
Pelo vídeo, é possível ver que a idosa estava na calçada e observou o movimento antes de iniciar a travessia da via. Ela começou a atravessar a avenida a poucos metros da faixa de pedestres, quando um Fiat Palio branco, conduzido por um aposentado de 67 anos, seguia em direção ao pontilhão.
No momento em que a mulher avançou, outro carro passou pelo cruzamento, o que pode ter influenciado a percepção do condutor do Palio.
As imagens mostram que o motorista não conseguiu evitar a colisão. A idosa atingiu o para-brisa do veículo e, na sequência, foi arremessada ao chão.
Ainda no vídeo, é possível ver o momento em que o condutor freou bruscamente, com fumaça saindo dos pneus.
A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital particular. Segundo informações iniciais, ela sofreu fraturas no braço e na perna esquerda, além de uma lesão na cabeça.
Apesar da gravidade do impacto, a idosa estava consciente no momento do atendimento. Até o fechamento deste texto, não houve atualização oficial sobre o estado de saúde dela.
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