A Polícia Militar prendeu um homem por envolvimento com o tráfico em Miguelópolis, na região de Franca, na manhã desta quarta-feira, 18. O flagrante ocorreu quando o suspeito tentou se desfazer de dez pinos de cocaína ao notar a aproximação da viatura durante um patrulhamento de rotina.

A equipe realizava rondas ostensivas pela cidade quando visualizou o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o homem dispensou os pinos da droga e iniciou uma tentativa de fuga a pé para escapar dos militares.

Os policiais agiram rapidamente e conseguiram interceptar o suspeito poucos metros depois. Após a contenção, os militares recuperaram os entorpecentes jogados na via pública, confirmando a posse do material ilícito descartado pelo indivíduo.