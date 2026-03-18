A Polícia Militar prendeu um homem por envolvimento com o tráfico em Miguelópolis, na região de Franca, na manhã desta quarta-feira, 18. O flagrante ocorreu quando o suspeito tentou se desfazer de dez pinos de cocaína ao notar a aproximação da viatura durante um patrulhamento de rotina.
A equipe realizava rondas ostensivas pela cidade quando visualizou o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o homem dispensou os pinos da droga e iniciou uma tentativa de fuga a pé para escapar dos militares.
Os policiais agiram rapidamente e conseguiram interceptar o suspeito poucos metros depois. Após a contenção, os militares recuperaram os entorpecentes jogados na via pública, confirmando a posse do material ilícito descartado pelo indivíduo.
O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miguelópolis, onde a ocorrência foi registrada. O homem permanece agora à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis sobre o caso.
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