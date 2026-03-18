Um vídeo de queimada de materiais em uma obra na avenida São Vicente, em Franca, foi registrado nessa terça-feira, 17. Na imagens, é possível ver dois homens realizando o descarte indevido, enquanto zombam da gravação.

O denunciante, que não quis se identificar, relatou que naquele local estava ocorrendo o descarte indevido de isopor, plástico e papel. Segundo ele, não seria a primeira vez da ocorrência desses atos.

“O que me intriga é uma obra desse tamanho, em uma avenida tão grande, com tanto fluxo de pessoas e veículos, e os prestadores de serviço não terem nem vergonha de fazer isso, queimando materiais tóxicos sem se preocupar com quem vê”, disse o denunciante.