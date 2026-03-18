Um vídeo de queimada de materiais em uma obra na avenida São Vicente, em Franca, foi registrado nessa terça-feira, 17. Na imagens, é possível ver dois homens realizando o descarte indevido, enquanto zombam da gravação.
O denunciante, que não quis se identificar, relatou que naquele local estava ocorrendo o descarte indevido de isopor, plástico e papel. Segundo ele, não seria a primeira vez da ocorrência desses atos.
“O que me intriga é uma obra desse tamanho, em uma avenida tão grande, com tanto fluxo de pessoas e veículos, e os prestadores de serviço não terem nem vergonha de fazer isso, queimando materiais tóxicos sem se preocupar com quem vê”, disse o denunciante.
No vídeo, ainda é possível ver um homem dançando em direção à câmera, em tom de deboche ao registro.
Queimada é crime ambiental
Segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), em seu Artigo 54, causar poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, é crime, que prevê de 1 a 4 anos de reclusão e multa.
O que diz a Prefeitura de Franca?
A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que o responsável técnico da obra será acionado para providenciar a caçamba adequada para a destinação correta dos resíduos.
Já em questão das queimadas e descarte irregular, a Secretaria de Segurança encaminhou o caso para a Guarda Civil Municipal, que irá realizar a fiscalização e identificação dos homens flagrados pelo vídeo. A pasta ainda ressaltou que o descarte irregular e a queima de materiais são crimes ambientais.
Para casos como este, denúncias podem ser realizadas pelo telefones: 153, (16) 3724-1033 e (16) 3706-6515.
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