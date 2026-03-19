19 de março de 2026
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SEGURANÇA

Nova lei que reforça segurança perto das escolas entra em vigor

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Deputado Delegada Graciela (PL), autora do projeto, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Deputado Delegada Graciela (PL), autora do projeto, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Uma lei que cria o Perímetro de Proteção Escolar no entorno das unidades da rede estadual de ensino entrou em vigor na terça-feira, 17, visando a ampliar a segurança de alunos, professores e servidores. A proposta, de autoria da deputada estadual Delegada Graciela (PL), foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e publicada no Diário Oficial do Estado.

A nova lei estabelece um perímetro de 100 metros ao redor das unidades de ensino, onde serão adotadas medidas de segurança para prevenir a criminalidade e reduzir situações de risco. Entre os pontos previstos, estão o combate à venda de produtos ilícitos, a coibição de atividades irregulares e o enfrentamento de outras ocorrências que possam comprometer a integridade da comunidade escolar.

Graciela destaca que a escola precisa ser um ambiente seguro para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça com tranquilidade. “A expectativa é de que a nova lei contribua para a redução de ocorrências no entorno das escolas e amplie a sensação de segurança entre estudantes, educadores e familiares.”

A medida é uma resposta ao aumento da preocupação com episódios de violência nas imediações das escolas. "Proteger nossas crianças é prioridade. Seguirei trabalhando para levar mais segurança e respeitos às famílias", completou a deputada.

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