A Câmara Municipal de Rifaina aprovou a criação de uma Cear (Comissão Especial de Assuntos Relevantes) com o objetivo de debater e propor medidas voltadas ao ordenamento e à segurança no Reservatório de Jaguara. A iniciativa surge após o grave acidente com uma lancha que resultou na morte de seis moradores de Franca, no mês passado, no lado mineiro da represa, episódio que gerou forte comoção e levantou questionamentos sobre a fiscalização e as condições de navegação no local.

De acordo com o projeto de resolução, apresentado pelo vereador Ernani Alberto Silva Baraldi (PL), a comissão terá como foco promover estudos técnicos, articulações institucionais e propostas legislativas que garantam maior segurança aos usuários do reservatório, além de organizar o uso do espaço, que tem registrado crescimento acelerado nos últimos anos.

O grupo será composto por cinco vereadores e terá prazo inicial de 120 dias para desenvolver os trabalhos. Entre as atribuições, estão a realização de audiências públicas, reuniões técnicas e visitas, além da interlocução com órgãos como a Marinha do Brasil, Ministério Público, forças de segurança e representantes dos governos de São Paulo e Minas Gerais.