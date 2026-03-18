Após a prisão do acusado de extorsão e agiotagem Ronny Hernandes Alves dos Santos, na manhã desta quarta-feira, 18, no Parque Moema, em Franca, a Polícia Civil segue em busca de um outro suspeito de envolvimento na agressão a uma mulher durante a cobrança de uma dívida de R$ 1 mil.

Antônio Henrique Mathias foi identificado como o homem que levou o agressor até a casa da vítima. Ele teve a prisão decretada, mas continua foragido.

As apurações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) indicam que Antônio não apenas acompanhou, mas teve participação ativa ao viabilizar a abordagem, conduzindo o outro investigado até o local onde ocorreu a cobrança.