17 de março de 2026
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AMISTOSOS

Estêvão fica de fora da seleção contra França e Croácia nos EUA

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Estêvão Willian durante treinamento pelo Chelsea
Estêvão Willian durante treinamento pelo Chelsea

O francano Estêvão Willian, jogador do Chelsea, da Inglaterra, ficou de fora da convocação da seleção brasileira anunciada na tarde desta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti.

A equipe brasileira disputará dois amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, durante a próxima data Fifa. Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo, que será realizada em junho, também em território norte-americano.

O primeiro compromisso será contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Já o segundo compromisso será diante da Croácia, no dia 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).

A não convocação de Estêvão já era dada como certa. O craque brasileiro não vem atuando pelo time inglês devido a uma lesão muscular. “Alguns jogadores ficaram de fora por conta de contusão. Queremos contar com jogadores 100% nesses dois amistosos que serão de grande intensidade”, explicou Ancelotti.

Com jogadores lesionados, abriram-se vagas para “novidades” da seleção no setor ofensivo, como Endrick (Lyon, da França), Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra) e Luiz Henrique (Zenit, da Rússia). Neymar, que era um nome aguardado nesta convocação, já que ele voltou a jogar após uma cirurgia, também não foi chamado.

Os convocados

GOLEIROS

  • Alisson (Liverpool, da Inglaterra)
  • Bento (Al-Nassr, da Arábia Saudita)
  • Ederson (Fenerbahçe, da Turquia)

DEFESA

  • Alexsandro (Flamengo)
  • Brenner (Juventus, da Itália)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit, da Rússia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal, da Inglaterra)
  • Ibañez (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG, da França)
  • Wesley (Roma, da Itália)

MEIO-CAMPO

  • Andrey Santos (Chelsea, da Inglaterra)
  • Casemiro (Manchester United, da Inglaterra)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad, da Arábia Saudita)
  • Gabriel Sara (Galatasaray, da Turquia)

ATACANTES

  • Endrick (Lyon, da França)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal, da Inglaterra)
  • Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra)
  • Luiz Henrique (Zenit, da Rússia)
  • Matheus Cunha (Manchester United, da Inglaterra)
  • Raphinha (Barcelona, da Espanha)
  • Rayan (Bournemouth, da Inglaterra)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid, da Espanha)
  • João Pedro (Chelsea, da Inglaterra)

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