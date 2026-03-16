O francano Estêvão Willian, jogador do Chelsea, da Inglaterra, ficou de fora da convocação da seleção brasileira anunciada na tarde desta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti.
A equipe brasileira disputará dois amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, durante a próxima data Fifa. Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo, que será realizada em junho, também em território norte-americano.
O primeiro compromisso será contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Já o segundo compromisso será diante da Croácia, no dia 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).
A não convocação de Estêvão já era dada como certa. O craque brasileiro não vem atuando pelo time inglês devido a uma lesão muscular. “Alguns jogadores ficaram de fora por conta de contusão. Queremos contar com jogadores 100% nesses dois amistosos que serão de grande intensidade”, explicou Ancelotti.
Com jogadores lesionados, abriram-se vagas para “novidades” da seleção no setor ofensivo, como Endrick (Lyon, da França), Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra) e Luiz Henrique (Zenit, da Rússia). Neymar, que era um nome aguardado nesta convocação, já que ele voltou a jogar após uma cirurgia, também não foi chamado.
Os convocados
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool, da Inglaterra)
- Bento (Al-Nassr, da Arábia Saudita)
- Ederson (Fenerbahçe, da Turquia)
DEFESA
- Alexsandro (Flamengo)
- Brenner (Juventus, da Itália)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit, da Rússia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal, da Inglaterra)
- Ibañez (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG, da França)
- Wesley (Roma, da Itália)
MEIO-CAMPO
- Andrey Santos (Chelsea, da Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United, da Inglaterra)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad, da Arábia Saudita)
- Gabriel Sara (Galatasaray, da Turquia)
ATACANTES
- Endrick (Lyon, da França)
- Gabriel Martinelli (Arsenal, da Inglaterra)
- Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit, da Rússia)
- Matheus Cunha (Manchester United, da Inglaterra)
- Raphinha (Barcelona, da Espanha)
- Rayan (Bournemouth, da Inglaterra)
- Vinícius Júnior (Real Madrid, da Espanha)
- João Pedro (Chelsea, da Inglaterra)
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