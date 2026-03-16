O francano Estêvão Willian, jogador do Chelsea, da Inglaterra, ficou de fora da convocação da seleção brasileira anunciada na tarde desta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti.

A equipe brasileira disputará dois amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, durante a próxima data Fifa. Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo, que será realizada em junho, também em território norte-americano.

O primeiro compromisso será contra a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Já o segundo compromisso será diante da Croácia, no dia 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).