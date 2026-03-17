A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o atropelamento que causou a morte da idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos. O caso ocorreu na manhã do dia 22 de janeiro, na avenida Geraldo Teodoro Martins, em Franca. Ao término da investigação, o motorista do caminhão de coleta seletiva, Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na decisão final, o delegado responsável, Leopoldo Gomes, também determinou a alteração da tipificação do crime. Inicialmente registrado como homicídio doloso no boletim de ocorrência, o caso passou a ser tratado como homicídio culposo, quando não há intenção, após a análise das provas reunidas ao longo da investigação.

Segundo o relatório policial, ficou comprovada a materialidade da morte, o nexo causal entre a condução do caminhão e o atropelamento, além da autoria do motorista, que admitiu estar ao volante e ter realizado a manobra no momento do acidente.