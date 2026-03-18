O cozinheiro, garçom e churrasqueiro Celson Ávila, carinhosamente chamado de "PP", morreu nessa terça-feira, 17, em Franca, aos 65 anos, vítima de um câncer no fígado. Figura emblemática no setor de eventos e gastronomia da cidade, Celson estava internado há cerca de um mês após a descoberta da doença, que apresentou um quadro de agravamento rápido.
Com uma trajetória marcante em estabelecimentos tradicionais, o profissional construiu sua reputação trabalhando no Buffet Spazio, Fazenda Jaborandi e no restaurante Chaminé. Além disso, foi proprietário do Restaurante Pajé e atuava com destaque na realização de eventos privados, onde era amplamente reconhecido pela habilidade técnica e carisma.
Casado e pai de três filhos, PP deixa um legado de dedicação ao trabalho. Familiares e amigos buscam, através de publicações nas redes sociais, prestar uma última homenagem ao homem que serviu gerações de francanos em momentos de celebração.
As cerimônias de despedida acontecem nesta quarta-feira, 18, no Velório Santo Agostinho, Sala 01. O velório está sendo realizado das 8h às 14h. O sepultamento está agendado para as 14h, no Cemitério Santo Agostinho.
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