Veja o obituário desta quarta-feira, 18, em Franca:
Nome: Ana Borges Abade
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Teresa Maria de Jesus
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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