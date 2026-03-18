Veja o obituário desta quarta-feira, 18, em Franca:

Nome: Ana Borges Abade

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Teresa Maria de Jesus

Idade: 79 anos

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h