Uma operação da Lei Seca realizada pelo Detran-SP no último sábado, 14, na avenida Reinaldo Chioca, em Franca, resultou na autuação de 25 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Durante a ação preventiva, os agentes de trânsito fiscalizaram um total de 848 condutores.

A recusa ao teste do etilômetro, assim como dirigir sob efeito de álcool, é classificada como infração gravíssima pelos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O infrator flagrado nesta situação recebe uma multa direta no valor de R$ 2.934,70. Além do impacto financeiro, o motorista autuado passa a responder a um processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).