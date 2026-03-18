Franca lançou nesta semana o Prefeitura Digital, um novo aplicativo que centraliza todos os serviços municipais na internet. Desenvolvida pelo Departamento de Conformidade e pela Secretaria de Administração, a ferramenta permite que os moradores realizem solicitações de forma rápida e totalmente on-line.
O novo sistema substitui a antiga Carta de Serviços Digital e entrega uma interface muito mais moderna e acessível. Agora, o cidadão pode encontrar o que procura navegando por categorias padronizadas ou fazendo buscas diretas por palavras-chave.
O acesso já está liberado pelo
A novidade é o mais recente avanço do projeto "Prefeitura Sem Papel", que busca transformar a gestão municipal. “Os serviços municipais poderão ser agilizados, facilitando o acesso dos cidadãos e permitindo que realizem suas solicitações de forma digital”, enfatizou Petersson Faciroli, secretário de Administração e Recursos Humanos.
A transição para o ambiente digital já apresenta resultados expressivos para a cidade. Apenas em 2025, a digitalização de processos internos poupou o uso de mais de 7,4 milhões de folhas de papel.
Esse montante evitado gerou uma economia de aproximadamente R$ 296.135,13 aos cofres públicos. Mais do que a redução de custos, o formato digital trouxe rapidez, organização e maior transparência no rastreamento de todos os atos da administração municipal.
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