Franca lançou nesta semana o Prefeitura Digital, um novo aplicativo que centraliza todos os serviços municipais na internet. Desenvolvida pelo Departamento de Conformidade e pela Secretaria de Administração, a ferramenta permite que os moradores realizem solicitações de forma rápida e totalmente on-line.

O novo sistema substitui a antiga Carta de Serviços Digital e entrega uma interface muito mais moderna e acessível. Agora, o cidadão pode encontrar o que procura navegando por categorias padronizadas ou fazendo buscas diretas por palavras-chave.

O acesso já está liberado pelo site oficial da Prefeitura e funciona de forma responsiva. Além de navegar pelo computador, o usuário pode instalar a plataforma como um aplicativo no celular, garantindo acesso direto aos serviços na palma da mão.