Uma adolescente francana de 14 anos lançará seu primeiro livro de ficção científica neste sábado, 21, a partir das 13h, no auditório do Sesi, em Franca. A obra “Run From Death”, escrita por Beatriz Oliveira Silva, será apresentada em evento aberto ao público, com apoio da escola onde a jovem estuda desde a infância.
O interesse pela escrita começou ainda na infância e foi incentivado pela família ao longo dos anos, período em que a adolescente manteve o hábito de criar histórias e desenvolver narrativas próprias. Ainda pequena, ela produzia seus próprios livros de forma artesanal, com capa e estrutura feitas por ela mesma, materiais que foram guardados pela família como recordação do início da trajetória.
“A Beatriz escreve desde os 5 anos. Prometemos que um dia a gente publicaria o livro dela. E nesse tempo ela continuou a escrever”, disse a mãe, Priscila Rodrigues Santos.
A inspiração para o livro veio do interesse da jovem por filmes de zumbi, o que guiou a construção da história ambientada em uma escola. Na trama, adolescentes enfrentam uma situação de risco após um experimento realizado por um professor dar errado, transformando alunos e desencadeando uma situação de isolamento dentro da unidade escolar, enquanto o problema se expande também para fora.
“Ela (Beatriz) sempre gostou muito de filme de zumbi. […] São adolescentes que estudam numa escola e tem um professor, ele vai fazer uma experiência. Nessa experiência, acontece um erro, onde alguns alunos se transformam em zumbis e começam a pegar em outros alunos. Os estudantes ficam presos nessa escola, porque eles viram zumbis, e alguns da cidade também pegam esse vírus”, relatou a mãe da jovem escritora.
Com 156 páginas, a obra apresenta um enredo que vai além da temática principal, incluindo relações entre os personagens, conflitos e situações típicas da adolescência, como amizade, ciúmes e envolvimentos amorosos. A narrativa também já prevê continuidade, com a autora trabalhando na segunda parte da história, ainda sem data definida para lançamento.
“Eu gostei muito da história, do desenrolar da história, é um livro que te prende, então decidimos publicar”, afirmou Priscila.
Serviço
Lançamento do livro 'Run From Death', de Beatriz Oliveira Silva
- Data: sábado, 21 de março
- Horário: das 13h às 15h
- Local: auditório do Sesi, em Franca - Av. Santa Cruz, 2870 - Vila Scarabucci
- Evento aberto ao público
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