Uma adolescente francana de 14 anos lançará seu primeiro livro de ficção científica neste sábado, 21, a partir das 13h, no auditório do Sesi, em Franca. A obra “Run From Death”, escrita por Beatriz Oliveira Silva, será apresentada em evento aberto ao público, com apoio da escola onde a jovem estuda desde a infância.

O interesse pela escrita começou ainda na infância e foi incentivado pela família ao longo dos anos, período em que a adolescente manteve o hábito de criar histórias e desenvolver narrativas próprias. Ainda pequena, ela produzia seus próprios livros de forma artesanal, com capa e estrutura feitas por ela mesma, materiais que foram guardados pela família como recordação do início da trajetória.

“A Beatriz escreve desde os 5 anos. Prometemos que um dia a gente publicaria o livro dela. E nesse tempo ela continuou a escrever”, disse a mãe, Priscila Rodrigues Santos.