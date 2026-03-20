20 de março de 2026
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LANÇAMENTO

Autora de 14 anos lança livro de ficção no Sesi de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/WhatsApp/GCN | Redes sociais
Capa do livro 'Run From Death', da jovem Beatriz Oliveira Silva, de 14 anos
Capa do livro 'Run From Death', da jovem Beatriz Oliveira Silva, de 14 anos

Uma adolescente francana de 14 anos lançará seu primeiro livro de ficção científica neste sábado, 21, a partir das 13h, no auditório do Sesi, em Franca. A obra “Run From Death”, escrita por Beatriz Oliveira Silva, será apresentada em evento aberto ao público, com apoio da escola onde a jovem estuda desde a infância.

O interesse pela escrita começou ainda na infância e foi incentivado pela família ao longo dos anos, período em que a adolescente manteve o hábito de criar histórias e desenvolver narrativas próprias. Ainda pequena, ela produzia seus próprios livros de forma artesanal, com capa e estrutura feitas por ela mesma, materiais que foram guardados pela família como recordação do início da trajetória.

“A Beatriz escreve desde os 5 anos. Prometemos que um dia a gente publicaria o livro dela. E nesse tempo ela continuou a escrever”, disse a mãe, Priscila Rodrigues Santos.

A inspiração para o livro veio do interesse da jovem por filmes de zumbi, o que guiou a construção da história ambientada em uma escola. Na trama, adolescentes enfrentam uma situação de risco após um experimento realizado por um professor dar errado, transformando alunos e desencadeando uma situação de isolamento dentro da unidade escolar, enquanto o problema se expande também para fora.

“Ela (Beatriz) sempre gostou muito de filme de zumbi. […] São adolescentes que estudam numa escola e tem um professor, ele vai fazer uma experiência. Nessa experiência, acontece um erro, onde alguns alunos se transformam em zumbis e começam a pegar em outros alunos. Os estudantes ficam presos nessa escola, porque eles viram zumbis, e alguns da cidade também pegam esse vírus”, relatou a mãe da jovem escritora.

Com 156 páginas, a obra apresenta um enredo que vai além da temática principal, incluindo relações entre os personagens, conflitos e situações típicas da adolescência, como amizade, ciúmes e envolvimentos amorosos. A narrativa também já prevê continuidade, com a autora trabalhando na segunda parte da história, ainda sem data definida para lançamento.

“Eu gostei muito da história, do desenrolar da história, é um livro que te prende, então decidimos publicar”, afirmou Priscila.

Serviço

Lançamento do livro 'Run From Death', de Beatriz Oliveira Silva

  • Data: sábado, 21 de março
  • Horário: das 13h às 15h
  • Local: auditório do Sesi, em Franca - Av. Santa Cruz, 2870 - Vila Scarabucci
  • Evento aberto ao público

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