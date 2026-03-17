Um pedestre que não teve a identidade divulgada morreu após ser atropelado no fim da noite dessa segunda-feira, 16, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP), na região de Franca.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu por volta das 20h17, no km 400 da rodovia, no sentido Norte.

O motorista de um Fiat Mobi seguia pela pista quando se deparou com um homem na faixa de rolamento. Sem tempo para frear ou desviar, atingiu a vítima.