Um pedestre que não teve a identidade divulgada morreu após ser atropelado no fim da noite dessa segunda-feira, 16, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP), na região de Franca.
Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu por volta das 20h17, no km 400 da rodovia, no sentido Norte.
O motorista de um Fiat Mobi seguia pela pista quando se deparou com um homem na faixa de rolamento. Sem tempo para frear ou desviar, atingiu a vítima.
O pedestre morreu no local. A identidade dele não foi informada até a última atualização deste texto.
O motorista do carro não se feriu e ficou no local do acidente até o término da ocorrência.
A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia. A funerária também esteve na rodovia e, após os trabalhos, o corpo foi removido.
Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de congestionamento. A faixa onde ocorreu o atropelamento ficou interditada temporariamente e foi liberada por volta das 22h47.
As causas do acidente serão investigadas.
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