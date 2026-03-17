17 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Homem morre após ser atropelado por carro na Anhanguera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Trecho da rodovia Anhanguera sendo sinalizado após atropelamento fatal
Trecho da rodovia Anhanguera sendo sinalizado após atropelamento fatal

Um pedestre que não teve a identidade divulgada morreu após ser atropelado no fim da noite dessa segunda-feira, 16, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP), na região de Franca.

Segundo informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu por volta das 20h17, no km 400 da rodovia, no sentido Norte.

O motorista de um Fiat Mobi seguia pela pista quando se deparou com um homem na faixa de rolamento. Sem tempo para frear ou desviar, atingiu a vítima.

O pedestre morreu no local. A identidade dele não foi informada até a última atualização deste texto.

O motorista do carro não se feriu e ficou no local do acidente até o término da ocorrência.

A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia. A funerária também esteve na rodovia e, após os trabalhos, o corpo foi removido.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de congestionamento. A faixa onde ocorreu o atropelamento ficou interditada temporariamente e foi liberada por volta das 22h47.

As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários