A Câmara Municipal de Franca aprovou, em regime de urgência, os reajustes salariais dos servidores públicos municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Na mesma sessão ordinária desta terça-feira, 17, os vereadores também autorizaram o repasse de R$ 400 mil da Câmara para a Prefeitura, destinado à reforma da calçada no entorno do prédio do Legislativo.

Servidores da Prefeitura

Os servidores públicos municipais da Prefeitura terão um reajuste total de 5,43%. O índice é composto por 3,36% de revisão geral anual, referente à reposição inflacionária, e 2% de aumento real.

Essa diferença de 0,07% é o efeito da aplicação do aumento real sobre o salário já corrigido pela inflação — uma espécie de “juros sobre juros” no reajuste.