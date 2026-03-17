17 de março de 2026
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RISCO

Ferro ligado pode ter causado incêndio na região da Estação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Viatura do Corpo de Bombeiros; a corporação se deslocou até a casa para controlar o incêndio
Viatura do Corpo de Bombeiros; a corporação se deslocou até a casa para controlar o incêndio

Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira, 17, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros na rua Voluntário Mário Mazzini, no Jardim Samello, na região da Estação em Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um dos quartos do imóvel. As causas ainda não foram oficialmente confirmadas, mas a suspeita inicial é de que o fogo tenha começado após um ferro de passar roupas ter sido deixado ligado.

Apesar do susto, os danos foram considerados de pequena proporção. Duas camas foram atingidas pelas chamas, mas o restante da residência não sofreu grandes prejuízos.

Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do incêndio serão apuradas.

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