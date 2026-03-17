Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira, 17, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros na rua Voluntário Mário Mazzini, no Jardim Samello, na região da Estação em Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um dos quartos do imóvel. As causas ainda não foram oficialmente confirmadas, mas a suspeita inicial é de que o fogo tenha começado após um ferro de passar roupas ter sido deixado ligado.

Apesar do susto, os danos foram considerados de pequena proporção. Duas camas foram atingidas pelas chamas, mas o restante da residência não sofreu grandes prejuízos.