O Programa Emprega Franca, da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, está com 123 vagas de trabalho disponíveis nesta terça-feira, 17, na cidade.

A lista inclui 60 vagas para auxiliar de limpeza, dez para vendedor, seis para atendente, três de consultor de vendas e três de motorista, além de cozinheira e motorista de ônibus. Há também oportunidades para pessoas com deficiência, como auxiliar de compras e atendente de lojas.

Pessoas com deficiência também têm acesso a vagas como de auxiliar de compras e atendente de lojas.