O Programa Emprega Franca, da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, está com 123 vagas de trabalho disponíveis nesta terça-feira, 17, na cidade.
A lista inclui 60 vagas para auxiliar de limpeza, dez para vendedor, seis para atendente, três de consultor de vendas e três de motorista, além de cozinheira e motorista de ônibus. Há também oportunidades para pessoas com deficiência, como auxiliar de compras e atendente de lojas.
Pessoas com deficiência também têm acesso a vagas como de auxiliar de compras e atendente de lojas.
As vagas podem ser acessadas no site do Emprega Franca (clique aqui). O telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
A sede do Emprega Franca está localizada em prédio anexo à Rodoviária, no Residencial Baldassari, onde os interessados podem apresentar os documentos pessoais e o currículo impresso ou em PDF.
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