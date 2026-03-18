A denúncia de agressão a uma criança de 4 anos foi registrada em boletim de ocorrência nessa terça-feira, 17, no Jardim Luiza I, em Franca.

Segundo a mãe da criança, uma professora da creche-escola “Professora Claricinda Souza Redondo” teria agredido seu filho, um menino de 4 anos, que teria chegado em casa na quarta-feira da semana passada, 11, reclamando da suposta agressão. As reclamações se seguiram na quinta-feira, 12, e então a responsável compareceu na instituição na sexta-feira, 13, pedindo esclarecimentos.

Apesar da confrontação, o filho teria, mais uma vez, reclamado de mais uma suposta agressão. A mãe, ao analisar o braço da criança, encontrou uma pequena marca que, segundo ela, teria sido fruto desse ato contra seu filho.

Ijepam se manifestou