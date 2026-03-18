A denúncia de agressão a uma criança de 4 anos foi registrada em boletim de ocorrência nessa terça-feira, 17, no Jardim Luiza I, em Franca.
Segundo a mãe da criança, uma professora da creche-escola “Professora Claricinda Souza Redondo” teria agredido seu filho, um menino de 4 anos, que teria chegado em casa na quarta-feira da semana passada, 11, reclamando da suposta agressão. As reclamações se seguiram na quinta-feira, 12, e então a responsável compareceu na instituição na sexta-feira, 13, pedindo esclarecimentos.
Apesar da confrontação, o filho teria, mais uma vez, reclamado de mais uma suposta agressão. A mãe, ao analisar o braço da criança, encontrou uma pequena marca que, segundo ela, teria sido fruto desse ato contra seu filho.
Ijepam se manifestou
A reportagem do portal GCN/Sampi procurou o Ijepam (Instituto José Edison de Paula Marques) que, por meio de nota, esclareceu que tomou ciência do caso e iniciou um procedimento interno para apuração.
Segundo o instituto, a equipe gestora da creche se uniu à pedagoga da Secretaria Municipal de Educação em uma reunião com a responsável pela criança. Os relatos teriam sido ouvidos e esclarecidos, permanecente a unidade à disposição para continuidade do diálogo.
Apesar da denúncia, a nota esclarece que não foi constatada quaisquer evidências de agressão ou conduta inadequada por parte da profissional que foi mencionada na denúncia.
Nota da Prefeitura de Franca
A Secretaria de Educação informa que a Supervisão de Ensino realizará o acompanhamento do caso e promoverá contato com a família assim como a apuração do caso junto à unidade parceira, incluindo verificação de imagens do período mencionado.
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