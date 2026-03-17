A Carreta da Hanseníase começou a atender a população de Franca nesta terça-feira, 17, com serviços gratuitos instalados na área externa do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. A estrutura permanecerá na cidade até quarta-feira, 18, com funcionamento das 8h às 17h.
A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Franca, a farmacêutica Novartis, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, dentro do projeto “Roda-Hans”.
Adaptada como um centro de saúde móvel, a carreta conta com cinco consultórios e um laboratório, oferecendo exames, diagnóstico e tratamento da hanseníase, além de treinamentos para profissionais da Atenção Básica e ações de conscientização sobre a doença.
Antes do início dos atendimentos, na segunda-feira, 16, cerca de 130 profissionais da saúde participaram de uma capacitação no DRS (Departamento Regional de Saúde). Deste total, 80 são de Franca e outros 50 de municípios da região. A atividade incluiu aula teórica e treinamento prático, reforçando o preparo das equipes para o enfrentamento da doença.
De acordo com os organizadores, o projeto “Roda-Hans” já realizou mais de 85 mil atendimentos gratuitos desde 2009, contribuindo para a interrupção da cadeia de transmissão da hanseníase.
A doença é infecciosa, crônica e afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo causar lesões cutâneas e perda de sensibilidade. A transmissão ocorre por meio de secreções nasais e gotículas expelidas na fala, tosse ou espirro de pessoas infectadas que ainda não iniciaram tratamento.
A orientação é que a população procure atendimento em caso de manchas na pele com alteração de sensibilidade ou outros sintomas suspeitos, já que o diagnóstico precoce é fundamental para a cura e para evitar sequelas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.