A Carreta da Hanseníase começou a atender a população de Franca nesta terça-feira, 17, com serviços gratuitos instalados na área externa do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. A estrutura permanecerá na cidade até quarta-feira, 18, com funcionamento das 8h às 17h.

A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Franca, a farmacêutica Novartis, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, dentro do projeto “Roda-Hans”.

Adaptada como um centro de saúde móvel, a carreta conta com cinco consultórios e um laboratório, oferecendo exames, diagnóstico e tratamento da hanseníase, além de treinamentos para profissionais da Atenção Básica e ações de conscientização sobre a doença.