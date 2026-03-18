A Câmara Municipal aprovou nesta terça-feira, 17, o projeto de lei da Prefeitura de Franca que cria o Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos, com incentivos fiscais destinados a empresas que se instalarem ou ampliarem atividades no município. A proposta estabelece regras para concessão de benefícios tributários, critérios de pontuação para obtenção dos incentivos, prazos de vigência e compromissos das empresas beneficiadas.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é estimular a criação, implantação, modernização e expansão de empreendimentos industriais, de serviços, agronegócios, turismo e tecnologia, além de fomentar a geração de empregos e tornar o ambiente de negócios mais competitivo e menos burocrático na cidade.

Quem pode receber os incentivos

O projeto estabelece que poderão solicitar os benefícios empresas que se instalarem em Franca ou aquelas já existentes que apresentem projeto de expansão. Os segmentos contemplados incluem: