Após uma série de três partidas contra o Minas pelo playoff das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas), o Sesi Franca Basquete retoma a sua atenção ao NBB (Novo Basquete Brasil) nesta quinta-feira, 19, às 19h30, contra a Unifacisa, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.
O último jogo do time de Helinho Garcia pela competição nacional foi dia 22 de fevereiro, contra o Vasco da Gama, com vitória por 85 a 80, no Rio de Janeiro (RJ).
Depois, o time francano disputou as quartas de final da BCLA contra o Minas, com a série se iniciando em 8 de março e se estendendo até o último dia 12. O Franca enfrentará o Nacional, do Uruguai, mas as datas ainda não foram divulgadas.
Na competição nacional, que está praticamente no meio do returno da fase de classificação, o time paulista está na segunda colocação com 29 jogos, sendo 23 vitórias e 6 derrotas. A Unifacisa é a 12ª colocada com 30 jogos, 16 vitórias e 14 derrotas.
No primeiro turno do NBB, o Franca bateu a Unifacisa, em Campina Grande (PB), por 93 a 81.
