Uma madeireira localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, enfrenta prejuízos frequentes e interrupções no trabalho devido a furtos de fios elétricos e danos na rede hidráulica. Os crimes têm ocorrido repetidamente ao longo de 2026, gerando custos elevados, paralisação das atividades e transtornos constantes para os proprietários.
De acordo com relatos da responsável pelo estabelecimento, os furtos de fios já aconteceram diversas vezes neste ano, atingindo não apenas a empresa, mas também imóveis vizinhos. Em uma das ações, os criminosos chegaram a levar até a estrutura do poste de energia.
A energia utilizada no local é trifásica, necessária para suportar o funcionamento das máquinas da madeireira. A cada furto, o prejuízo com reposição dos fios e serviços elétricos gira em torno de R$ 1 mil. Além do custo, o impacto direto é a paralisação das atividades por cerca de um dia, o que compromete a produção.
“É muito transtorno”, relatou a responsável, destacando que os episódios são recorrentes e difíceis de evitar. Segundo ela, a sensação é de insegurança constante, agravada pela falta de medidas eficazes para conter esse tipo de crime.
Além dos furtos de fios, o local também sofreu danos no sistema hidráulico. Um cano foi quebrado, provocando vazamento de água. O problema foi comunicado à Sabesp ainda durante a noite, mas, segundo a família, a situação só foi contida na manhã seguinte, após intervenção de um funcionário acionado por terceiros.
No caso do hidrômetro, a orientação é registrar boletim de ocorrência e apresentar à Sabesp no momento do reparo, sem custo direto. No entanto, como houve quebra de encanamento, será necessário realizar obra no local, incluindo a quebra da calçada, o que ainda não teve custo estimado.
A proprietária também destacou a dificuldade em acompanhar a situação de perto, já que atualmente permanece em casa cuidando do filho, vítima de um acidente de carro. A rotina da empresa segue sob responsabilidade do marido, que precisa conciliar o trabalho com a resolução dos problemas causados pelos furtos.
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