Uma madeireira localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, enfrenta prejuízos frequentes e interrupções no trabalho devido a furtos de fios elétricos e danos na rede hidráulica. Os crimes têm ocorrido repetidamente ao longo de 2026, gerando custos elevados, paralisação das atividades e transtornos constantes para os proprietários.

De acordo com relatos da responsável pelo estabelecimento, os furtos de fios já aconteceram diversas vezes neste ano, atingindo não apenas a empresa, mas também imóveis vizinhos. Em uma das ações, os criminosos chegaram a levar até a estrutura do poste de energia.

A energia utilizada no local é trifásica, necessária para suportar o funcionamento das máquinas da madeireira. A cada furto, o prejuízo com reposição dos fios e serviços elétricos gira em torno de R$ 1 mil. Além do custo, o impacto direto é a paralisação das atividades por cerca de um dia, o que compromete a produção.