18 de março de 2026
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VILA CHICO JÚLIO

Furtos de fios e hidrômetros causam prejuízos a uma madeireira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Água jorrando após quebra de encanamento em último furto contra madeireira na Vila Chico Júlio, em Franca
Água jorrando após quebra de encanamento em último furto contra madeireira na Vila Chico Júlio, em Franca

Uma madeireira localizada na avenida Chico Júlio, em Franca, enfrenta prejuízos frequentes e interrupções no trabalho devido a furtos de fios elétricos e danos na rede hidráulica. Os crimes têm ocorrido repetidamente ao longo de 2026, gerando custos elevados, paralisação das atividades e transtornos constantes para os proprietários.

De acordo com relatos da responsável pelo estabelecimento, os furtos de fios já aconteceram diversas vezes neste ano, atingindo não apenas a empresa, mas também imóveis vizinhos. Em uma das ações, os criminosos chegaram a levar até a estrutura do poste de energia.

A energia utilizada no local é trifásica, necessária para suportar o funcionamento das máquinas da madeireira. A cada furto, o prejuízo com reposição dos fios e serviços elétricos gira em torno de R$ 1 mil. Além do custo, o impacto direto é a paralisação das atividades por cerca de um dia, o que compromete a produção.

“É muito transtorno”, relatou a responsável, destacando que os episódios são recorrentes e difíceis de evitar. Segundo ela, a sensação é de insegurança constante, agravada pela falta de medidas eficazes para conter esse tipo de crime.

Além dos furtos de fios, o local também sofreu danos no sistema hidráulico. Um cano foi quebrado, provocando vazamento de água. O problema foi comunicado à Sabesp ainda durante a noite, mas, segundo a família, a situação só foi contida na manhã seguinte, após intervenção de um funcionário acionado por terceiros.

No caso do hidrômetro, a orientação é registrar boletim de ocorrência e apresentar à Sabesp no momento do reparo, sem custo direto. No entanto, como houve quebra de encanamento, será necessário realizar obra no local, incluindo a quebra da calçada, o que ainda não teve custo estimado.

A proprietária também destacou a dificuldade em acompanhar a situação de perto, já que atualmente permanece em casa cuidando do filho, vítima de um acidente de carro. A rotina da empresa segue sob responsabilidade do marido, que precisa conciliar o trabalho com a resolução dos problemas causados pelos furtos.

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