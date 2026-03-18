Em meio ao aumento dos casos de ansiedade e depressão, o projeto SOS Depressão, em Franca, tem oferecido atendimento gratuito e acolhimento emocional à população há cerca de dois anos. Desenvolvida pela Fundação Espírita Allan Kardec, a iniciativa acontece duas vezes por semana, sem necessidade de agendamento, e já ajudou dezenas de pessoas a recuperar o equilíbrio emocional.

O atendimento é aberto a qualquer pessoa que esteja enfrentando sofrimento emocional, como ansiedade, tristeza persistente ou crises. As atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras, às 19h, na Rua José Marques Garcia, 675, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Segundo o presidente da instituição, Mário Arias Martinez, o projeto surgiu para criar um espaço seguro de escuta e apoio. “É totalmente aberto. Qualquer pessoa pode vir. O objetivo é acolher e ajudar”, afirma.

Abordagem complementar e sem vínculo religioso