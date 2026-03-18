Um golpe envolvendo falsas vagas de emprego em nome da empresa Jussara tem circulado nas redes sociais e acende alerta para candidatos em busca de trabalho. O esquema foi relatado por Mário Querino da Silva, que quase caiu na fraude após visualizar um anúncio no Facebook. A publicação indicava que a empresa estaria recrutando novos funcionários.

Ao demonstrar interesse, ele foi direcionado para uma conversa no WhatsApp, onde um suposto recrutador solicitou o envio de currículo. Dias depois, veio a resposta: Mário havia sido “aprovado”.

A partir desse momento, começaram as exigências. O falso recrutador pediu documentos pessoais e informou que seria necessário apresentar um “antecedente criminal”. No entanto, o documento só seria aceito se fosse emitido por uma empresa específica indicada por eles. Desconfiado, Mário seguiu com o contato e descobriu que o serviço custava cerca de R$ 40, com pagamento via Pix e prazo curto para transferência - cerca de 15 minutos.