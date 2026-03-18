Um golpe envolvendo falsas vagas de emprego em nome da empresa Jussara tem circulado nas redes sociais e acende alerta para candidatos em busca de trabalho. O esquema foi relatado por Mário Querino da Silva, que quase caiu na fraude após visualizar um anúncio no Facebook. A publicação indicava que a empresa estaria recrutando novos funcionários.
Ao demonstrar interesse, ele foi direcionado para uma conversa no WhatsApp, onde um suposto recrutador solicitou o envio de currículo. Dias depois, veio a resposta: Mário havia sido “aprovado”.
A partir desse momento, começaram as exigências. O falso recrutador pediu documentos pessoais e informou que seria necessário apresentar um “antecedente criminal”. No entanto, o documento só seria aceito se fosse emitido por uma empresa específica indicada por eles. Desconfiado, Mário seguiu com o contato e descobriu que o serviço custava cerca de R$ 40, com pagamento via Pix e prazo curto para transferência - cerca de 15 minutos.
“Foi aí que achei estranho”, relatou. Antes de efetuar qualquer pagamento, ele decidiu entrar em contato diretamente com a empresa. Segundo Mário, a própria Jussara confirmou que se tratava de um golpe e que não realiza esse tipo de cobrança em processos seletivos.
Jussara orienta candidatos contra fraude
A Jussara informou que está ciente do golpe e reforçou que vem alertando continuamente os participantes de seus processos seletivos, em todas as interações, de que não há qualquer tipo de cobrança para participação.
A empresa destacou ainda que tem adotado medidas legais para combater a fraude. Segundo a nota, os perfis envolvidos vêm sendo denunciados e combatidos, com diversos já bloqueados nas redes sociais. Além disso, autoridades policiais estão realizando o rastreamento dos responsáveis, que poderão ser identificados e responsabilizados judicialmente.
Por fim, a orientação da empresa é para que qualquer pessoa abordada com esse tipo de solicitação registre um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.
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