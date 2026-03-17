Quatro atletas de Franca foram campeões de muay thai em um campeonato realizado no último fim de semana em Araraquara, garantindo 100% de aproveitamento e o título de melhor equipe da competição. O resultado foi conquistado pela equipe Spartacus Muay Thai, liderada pelos treinadores Wilker Maciel Eugênio e Carlos Gabriel Feitosa.

Os campeões representam diferentes faixas etárias e mostram a força do projeto esportivo da cidade. Subiram ao lugar mais alto do pódio Arthur Alves Reche, de apenas 4 anos, Sofia Silva Correa, de 7 anos, Breno Tiburtino Schatz da Cruz, de 14 anos, e Amanda Caroline Gomes Guilherme, de 28 anos.

A performance com todos os atletas conquistando o ouro garantiu também aos treinadores o reconhecimento como melhor equipe do campeonato, consolidando a participação como uma das mais marcantes do evento.