Quatro atletas de Franca foram campeões de muay thai em um campeonato realizado no último fim de semana em Araraquara, garantindo 100% de aproveitamento e o título de melhor equipe da competição. O resultado foi conquistado pela equipe Spartacus Muay Thai, liderada pelos treinadores Wilker Maciel Eugênio e Carlos Gabriel Feitosa.
Os campeões representam diferentes faixas etárias e mostram a força do projeto esportivo da cidade. Subiram ao lugar mais alto do pódio Arthur Alves Reche, de apenas 4 anos, Sofia Silva Correa, de 7 anos, Breno Tiburtino Schatz da Cruz, de 14 anos, e Amanda Caroline Gomes Guilherme, de 28 anos.
A performance com todos os atletas conquistando o ouro garantiu também aos treinadores o reconhecimento como melhor equipe do campeonato, consolidando a participação como uma das mais marcantes do evento.
Segundo os responsáveis pela equipe, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de formação esportiva e disciplina. A academia Spartacus Muay Thai atua há sete anos em Franca, com sede na rua Homero Pacheco Alves, no Centro.
Trajetória no esporte
O treinador Wilker iniciou sua trajetória no muay thai ainda na infância, aos 9 anos, em Franca. Ao longo da carreira como atleta, conquistou títulos importantes, como campeonatos paulistas e brasileiros, além de cinturões na modalidade.
Aos 18 anos, passou a atuar como treinador e fundou a Spartacus Muay Thai. Hoje, aos 26 anos, acumula sete anos de experiência à frente da equipe, ao lado do sócio e também treinador Carlos Gabriel Feitosa.
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