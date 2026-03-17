Um entregador de 23 anos viveu momentos de revolta e desespero na noite dessa segunda-feira, 16, ao ter sua moto furtada em poucos minutos em frente ao local onde trabalha, no Jardim Redentor, em Franca. O crime aconteceu logo após ele retornar de uma entrega e estacionar a moto em frente ao trabalho.

O caso ocorreu por volta das 23h, na avenida Professor Moacir Vieira Coelho, onde fica a pizzaria em que ele trabalha à noite fazendo entregas.

Segundo relato da vítima, ele estacionou a moto, uma Fan CG 160, preta com adesivos da marca azuis, na porta do estabelecimento e entrou rapidamente. Quando saiu, já no horário de encerrar o expediente, o veículo havia desaparecido.