Um entregador de 23 anos viveu momentos de revolta e desespero na noite dessa segunda-feira, 16, ao ter sua moto furtada em poucos minutos em frente ao local onde trabalha, no Jardim Redentor, em Franca. O crime aconteceu logo após ele retornar de uma entrega e estacionar a moto em frente ao trabalho.
O caso ocorreu por volta das 23h, na avenida Professor Moacir Vieira Coelho, onde fica a pizzaria em que ele trabalha à noite fazendo entregas.
Segundo relato da vítima, ele estacionou a moto, uma Fan CG 160, preta com adesivos da marca azuis, na porta do estabelecimento e entrou rapidamente. Quando saiu, já no horário de encerrar o expediente, o veículo havia desaparecido.
Imagens de segurança registraram toda a ação dos criminosos. Pelos vídeos, é possível ver os suspeitos empurrando a moto, tentando fazê-la funcionar ainda no local.
Após algumas tentativas, eles conseguiram danificar o sistema de ignição e ligaram o veículo, fugindo em seguida.
“Eu cheguei de uma entrega, parei a moto e entrei na pizzaria. Quando voltei para ir embora, ela já não estava mais lá. Pelas filmagens, eles empurraram, mexeram até conseguir ligar e foram embora. Agora é muito difícil achar”, relatou.
Casado e com a mulher à espera de um filho, o jovem contou que trabalha em dois empregos para garantir a renda da família.
Durante o dia, atua em obras e, à noite, faz entregas. A moto furtada era essencial para o transporte e complementar a renda.
“Eu trabalho em dois serviços, de dia na obra e à noite nas entregas. Minha esposa está grávida, estou correndo atrás de melhorar nossa vida, e os caras atrasaram meu lado”, desabafou.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento nem a moto nem os criminosos foram localizados.
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