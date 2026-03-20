Duas instituições de ensino infantil de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas da educação. As oportunidades contemplam desde funções de apoio até cargos docentes.

A Creche Escola Florescer divulgou vagas para três funções: inspetor(a) de alunos, professor(a) de inglês e educador(a). Para o cargo de inspetor, é exigido ensino médio completo. Já para professor de inglês, é necessário possuir licenciatura plena em Letras. A função de educador requer ensino superior completo em Pedagogia.

Os interessados devem encaminhar o currículo exclusivamente pelo e-mail crecheflorescer@hotmail.com. O processo seletivo será realizado em etapas, com análise inicial dos currículos e possível convocação para entrevistas, conforme critérios da instituição. Os candidatos aprovados serão contratados conforme a legislação vigente, mediante apresentação de documentação pessoal e comprovação de escolaridade.