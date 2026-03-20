Duas instituições de ensino infantil de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em diferentes áreas da educação. As oportunidades contemplam desde funções de apoio até cargos docentes.
A Creche Escola Florescer divulgou vagas para três funções: inspetor(a) de alunos, professor(a) de inglês e educador(a). Para o cargo de inspetor, é exigido ensino médio completo. Já para professor de inglês, é necessário possuir licenciatura plena em Letras. A função de educador requer ensino superior completo em Pedagogia.
Os interessados devem encaminhar o currículo exclusivamente pelo e-mail crecheflorescer@hotmail.com. O processo seletivo será realizado em etapas, com análise inicial dos currículos e possível convocação para entrevistas, conforme critérios da instituição. Os candidatos aprovados serão contratados conforme a legislação vigente, mediante apresentação de documentação pessoal e comprovação de escolaridade.
Já a Creche Frei José Luiz Igea Sainz, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, também abriu processo seletivo por meio do Edital nº 03/2026. A vaga disponível é para professor(a) de inglês, com exigência de formação específica na área, como licenciatura em Letras com habilitação em inglês ou cursos equivalentes com carga mínima de 160 horas na língua.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail crecheigeasainz@gmail.com até o dia 20 de março, com a vaga de interesse indicada no assunto. A contratação será realizada pelo regime CLT, com jornada definida pela instituição.
Segundo o edital, o processo seletivo seguirá princípios como impessoalidade, objetividade e transparência, embora não se trate de concurso público. A seleção será conduzida pela própria instituição, e o resultado será informado diretamente aos candidatos por telefone.
As contratações estão vinculadas ao Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Franca, que rege parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil.
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