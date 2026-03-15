A Diocese de Franca informou, por meio de comunicado oficial divulgado neste sábado, 14, que o padre Mauro Sérgio Marçal, de 52 anos, apresentou sua carta de renúncia ao cargo de pároco da Paróquia Santo Antônio, no município de Aramina.

Segundo a nota, o pedido foi feito no último dia 12 de março e aceito pelo bispo diocesano Dom Paulo Roberto Beloto. De acordo com o comunicado, a decisão partiu do próprio sacerdote, que solicitou o afastamento das atividades do ministério sacerdotal por questões pessoais.

Com a renúncia, também foi emitido um decreto de suspensão “ad cautelam”, conforme prevê o Código de Direito Canônico. Desde então, o padre está impedido de celebrar sacramentos ou presidir quaisquer atos sacramentais enquanto a situação é acompanhada pela Diocese e pelos organismos competentes.