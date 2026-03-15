A Diocese de Franca informou, por meio de comunicado oficial divulgado neste sábado, 14, que o padre Mauro Sérgio Marçal, de 52 anos, apresentou sua carta de renúncia ao cargo de pároco da Paróquia Santo Antônio, no município de Aramina.
Segundo a nota, o pedido foi feito no último dia 12 de março e aceito pelo bispo diocesano Dom Paulo Roberto Beloto. De acordo com o comunicado, a decisão partiu do próprio sacerdote, que solicitou o afastamento das atividades do ministério sacerdotal por questões pessoais.
Com a renúncia, também foi emitido um decreto de suspensão “ad cautelam”, conforme prevê o Código de Direito Canônico. Desde então, o padre está impedido de celebrar sacramentos ou presidir quaisquer atos sacramentais enquanto a situação é acompanhada pela Diocese e pelos organismos competentes.
Ainda segundo a Diocese, o sacerdote receberá acompanhamento institucional até que a situação seja definitivamente esclarecida conforme as normas canônicas.
Paróquia ficará temporariamente sob responsabilidade de vigário
Durante o período de vacância da paróquia em Aramina, a condução pastoral da comunidade ficará sob responsabilidade do vigário forâneo Adailson Ferreira de Oliveira. Ele contará com o auxílio de sacerdotes salvistas que atuam na cidade de Igarapava.
A Diocese informou que essa organização pastoral permanecerá até a Semana Santa e a Solenidade da Páscoa, enquanto a Igreja reza e aguarda a designação de um novo presbítero para assumir a missão na comunidade paroquial.
Trajetória
Padre Mauro Sérgio Marçal nasceu em 16 de junho de 1973 e foi ordenado sacerdote em 16 de dezembro de 2005, atuando na Diocese de Franca ao longo de sua vida pastoral. Também foi pároco da igreja Santa Terezinha de Franca.
No comunicado, a Diocese pede aos fiéis orações pela comunidade de Aramina e pelo sacerdote, reforçando a importância da união e da comunhão neste momento de transição pastoral.
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