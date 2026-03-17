17 de março de 2026
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NEGOCIAÇÃO SALARIAL

Servidores aceitam proposta e acordo vai à votação na Câmara

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Câmara Municipal de Franca vota reajuste salarial de servidores municipais
Câmara Municipal de Franca vota reajuste salarial de servidores municipais

Os servidores municipais de Franca aprovaram, em assembleia realizada na noite de segunda-feira, 16, a terceira contraproposta apresentada pela Prefeitura para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027. A decisão encerra o ciclo de negociações entre a categoria e a administração municipal, que vinha se estendendo nas últimas semanas.

Com a aprovação, o prefeito já protocolou o projeto de lei que formaliza o acordo em regime de urgência, o que acelera a tramitação no Legislativo. A proposta deve ser analisada e votada pelos vereadores ainda nesta terça-feira, 17, durante sessão da Câmara Municipal.

O acordo aprovado prevê reajuste salarial total de aproximadamente 5,43%, resultado da reposição inflacionária de 3,36% pelo INPC, somada a um aumento real de 2%. Além disso, mantém benefícios como o vale-alimentação de R$ 1.100 mensais e o abono escolar no valor de R$ 399,01, pago anualmente aos servidores ou seus dependentes.

A assembleia que definiu a aceitação da proposta foi considerada decisiva pelo sindicato, marcando o desfecho da campanha salarial deste ano. O processo de negociação incluiu rejeição da proposta inicial, novas rodadas de diálogo com a Prefeitura e a apresentação de uma terceira contraproposta, que acabou sendo validada pela maioria dos trabalhadores, tendo apenas dois votos contrários.

Agora, com o aval dos servidores, a expectativa é que a Câmara aprove o projeto, permitindo a implementação dos reajustes e benefícios já a partir da data-base da categoria.

Caso seja aprovado pelos vereadores, o acordo segue para sanção do prefeito e passa a ter validade após a publicação, consolidando os termos definidos entre servidores e administração municipal.

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