Os servidores municipais de Franca aprovaram, em assembleia realizada na noite de segunda-feira, 16, a terceira contraproposta apresentada pela Prefeitura para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027. A decisão encerra o ciclo de negociações entre a categoria e a administração municipal, que vinha se estendendo nas últimas semanas.
Com a aprovação, o prefeito já protocolou o projeto de lei que formaliza o acordo em regime de urgência, o que acelera a tramitação no Legislativo. A proposta deve ser analisada e votada pelos vereadores ainda nesta terça-feira, 17, durante sessão da Câmara Municipal.
O acordo aprovado prevê reajuste salarial total de aproximadamente 5,43%, resultado da reposição inflacionária de 3,36% pelo INPC, somada a um aumento real de 2%. Além disso, mantém benefícios como o vale-alimentação de R$ 1.100 mensais e o abono escolar no valor de R$ 399,01, pago anualmente aos servidores ou seus dependentes.
A assembleia que definiu a aceitação da proposta foi considerada decisiva pelo sindicato, marcando o desfecho da campanha salarial deste ano. O processo de negociação incluiu rejeição da proposta inicial, novas rodadas de diálogo com a Prefeitura e a apresentação de uma terceira contraproposta, que acabou sendo validada pela maioria dos trabalhadores, tendo apenas dois votos contrários.
Agora, com o aval dos servidores, a expectativa é que a Câmara aprove o projeto, permitindo a implementação dos reajustes e benefícios já a partir da data-base da categoria.
Caso seja aprovado pelos vereadores, o acordo segue para sanção do prefeito e passa a ter validade após a publicação, consolidando os termos definidos entre servidores e administração municipal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.