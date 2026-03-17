Os servidores municipais de Franca aprovaram, em assembleia realizada na noite de segunda-feira, 16, a terceira contraproposta apresentada pela Prefeitura para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027. A decisão encerra o ciclo de negociações entre a categoria e a administração municipal, que vinha se estendendo nas últimas semanas.

Com a aprovação, o prefeito já protocolou o projeto de lei que formaliza o acordo em regime de urgência, o que acelera a tramitação no Legislativo. A proposta deve ser analisada e votada pelos vereadores ainda nesta terça-feira, 17, durante sessão da Câmara Municipal.

O acordo aprovado prevê reajuste salarial total de aproximadamente 5,43%, resultado da reposição inflacionária de 3,36% pelo INPC, somada a um aumento real de 2%. Além disso, mantém benefícios como o vale-alimentação de R$ 1.100 mensais e o abono escolar no valor de R$ 399,01, pago anualmente aos servidores ou seus dependentes.