O Ceprol (Centro Promocional Nossa Senhora de Lourdes), em Franca, está com vagas abertas para crianças de 6 a 10 anos, matriculadas na rede pública do 1º ao 5º ano. São oferecidas atividades e oficinas diversas, além de alimentação inclusa.
Com 59 anos de atuação, a instituição oferece atendimento gratuito em parceria com a Prefeitura, sem a necessidade de fornecimento de materiais pelas famílias. Além de ser um serviço gratuito, o Ceprol oferece essas atividades de forma que não afete os estudos, sendo as oficinas no contraturno escolar. Nesse modelo, crianças que estudam pela manhã participam das atividades à tarde, enquanto aquelas que estudam à tarde frequentam a instituição no período da manhã.
As atividades e oficinas oferecidas envolvem áreas como música, arte, capoeira, sustentabilidade, ciências, inclusão e teatro. A divisão é feita pela faixa etária de cada criança e estas são acompanhadas por educadores sociais.
“A proposta pedagógica inclui atividades organizadas por faixa etária, com acompanhamento de educadores sociais. Entre as oficinas e temas trabalhados estão meio ambiente, educação antirracista, artesanato, artes, musicalização, capoeira, atividades físicas, sustentabilidade, ciências, inclusão e teatro, promovendo o desenvolvimento integral das crianças”, disse a instituição.
A alimentação para cada período inclui duas refeições. Período da manhã agrega café da manhã e almoço e período da tarde, almoço e café da tarde.
Localizado na rua Major Claudiano, 1.501, no centro de Franca, o Ceprol realiza as matrículas de forma presencial, com horário previamente agendado. As vagas são limitadas, embora haja disponibilidade no momento para todas as idades dentro da faixa atendida.
Crianças que completam 11 anos ao longo do ano podem permanecer até o final do período letivo. As pessoas interessadas podem ter mais informações e realizar o agendamento pelo telefone (16) 3722-3260 ou pelo WhatsApp (16) 99206-1797.
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