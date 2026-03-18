O Ceprol (Centro Promocional Nossa Senhora de Lourdes), em Franca, está com vagas abertas para crianças de 6 a 10 anos, matriculadas na rede pública do 1º ao 5º ano. São oferecidas atividades e oficinas diversas, além de alimentação inclusa.

Com 59 anos de atuação, a instituição oferece atendimento gratuito em parceria com a Prefeitura, sem a necessidade de fornecimento de materiais pelas famílias. Além de ser um serviço gratuito, o Ceprol oferece essas atividades de forma que não afete os estudos, sendo as oficinas no contraturno escolar. Nesse modelo, crianças que estudam pela manhã participam das atividades à tarde, enquanto aquelas que estudam à tarde frequentam a instituição no período da manhã.

As atividades e oficinas oferecidas envolvem áreas como música, arte, capoeira, sustentabilidade, ciências, inclusão e teatro. A divisão é feita pela faixa etária de cada criança e estas são acompanhadas por educadores sociais.