A falta de leitos em Franca segue como um dos principais gargalos da saúde pública, deixando pacientes à espera por dias nas unidades de urgência enquanto aguardam transferência para hospitais, gerando diversas reclamações da população. A informação foi confirmada pelo diretor do DRS-8 (Departamento Regional de Saúde), médico Ricardo Bessa, durante entrevista ao programa "Show da Manhã", com Valdes Rodrigues, na Radio Difusora, nesta terça-feira, 17, ao detalhar que atualmente há pacientes esperando até cinco dias — e, em casos mais graves, até mais tempo — por uma vaga na cidade.

Segundo ele, nesta semana, ao menos 55 pacientes estavam na fila do sistema de regulação estadual (CROSS), aguardando internação. Apesar de a maioria ainda ser encaminhada em até 24 horas, o índice caiu recentemente.

“Antes, a gente conseguia atender cerca de 90% dos casos em até um dia. Hoje, devido à alta demanda, esse número está entre 82% e 84%. Isso significa que mais pacientes estão ficando dois, três ou até cinco dias esperando por leito”, explicou.