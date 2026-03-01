Um vídeo mostra motociclistas disputando racha em alta velocidade na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Patrocínio Paulista e Itirapuã no último sábado, 14. Um mês após morte de jovem que também fazia estas "corridas".
O portal GCN/Sampi teve acesso a estas imagens nesta terça-feira, 17. Elas mostram não apenas a prática ilegal, mas também a presença de várias pessoas às margens da pista, assistindo e filmando a ação, o que aumenta ainda mais o risco de uma tragédia.
Nas gravações, os motociclistas aparecem acelerando intensamente, e alguns chegam a se deitar sobre as motos para ganhar mais velocidade. Enquanto isso, um grupo acompanha tudo de perto no acostamento, registrando a corrida com celulares.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência começou após uma denúncia feita ao Copom. Equipes foram até o quilômetro 28 da rodovia, onde encontraram cerca de 20 motocicletas reunidas.
Assim que notaram a aproximação das viaturas, os envolvidos dispersaram rapidamente, fugindo tanto pela rodovia quanto por estradas rurais da região.
Um dos motociclistas foi acompanhado pelos policiais por diversas vias até ser abordado na vicinal Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG).
Apesar de não portar itens ilegais, ele foi preso em flagrante por participação em corrida ilegal. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Civil.
O jovem não possuía antecedentes criminais e, após os procedimentos, foi liberado.
Rodovia já teve morte recente ligada a racha
Em fevereiro deste ano, um jovem de 26 anos morreu após um acidente na mesma rodovia.
Eduardo Henrique Souza da Cruz, de 26 anos, morreu na tarde de sábado, 14, após um grave acidente na altura do Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele participava de um racha de motos momentos antes da colisão, o que pode ter contribuído diretamente para a tragédia.
A moto de Eduardo bateu na traseira de um Ford Corcel. Com o impacto, ele foi arremessado ao asfalto.
Na sequência, um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o jovem caído na pista. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Eduardo sofreu ferimentos gravíssimos, foi atendido pelo Samu ainda na rodovia, mas não resistiu e morreu antes de ser levado ao hospital.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.