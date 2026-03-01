Um vídeo mostra motociclistas disputando racha em alta velocidade na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Patrocínio Paulista e Itirapuã no último sábado, 14. Um mês após morte de jovem que também fazia estas "corridas".

O portal GCN/Sampi teve acesso a estas imagens nesta terça-feira, 17. Elas mostram não apenas a prática ilegal, mas também a presença de várias pessoas às margens da pista, assistindo e filmando a ação, o que aumenta ainda mais o risco de uma tragédia.

Nas gravações, os motociclistas aparecem acelerando intensamente, e alguns chegam a se deitar sobre as motos para ganhar mais velocidade. Enquanto isso, um grupo acompanha tudo de perto no acostamento, registrando a corrida com celulares.