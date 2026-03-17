Franca recebe, pela primeira vez no Brasil, a orquestra chinesa Hong Kong Legends Ensemble, que se apresenta no dia 28 de março, às 19h30, no Teatro do Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3071. O grupo traz o concerto “A Thousand Colours”, que combina instrumentos tradicionais chineses, como pipa e erhu, com elementos da música ocidental, em uma proposta de fusão cultural.

Sob direção artística do maestro e compositor Dr. Chi-cheung Leung, o espetáculo propõe uma imersão na diversidade cultural de Hong Kong. O repertório foi descrito pela Associação Internacional de Críticos de Teatro como “ousado e não convencional”.

O concerto conduz o público por uma jornada musical que inclui referências a canções folclóricas Hakka, à tradicional Dança do Dragão de Fogo em Tai Hang e às paisagens do Porto de Vitória. A proposta integra música de concerto, jazz e música popular, ampliando a experiência com elementos narrativos.