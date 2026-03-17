Franca recebe, pela primeira vez no Brasil, a orquestra chinesa Hong Kong Legends Ensemble, que se apresenta no dia 28 de março, às 19h30, no Teatro do Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3071. O grupo traz o concerto “A Thousand Colours”, que combina instrumentos tradicionais chineses, como pipa e erhu, com elementos da música ocidental, em uma proposta de fusão cultural.
Sob direção artística do maestro e compositor Dr. Chi-cheung Leung, o espetáculo propõe uma imersão na diversidade cultural de Hong Kong. O repertório foi descrito pela Associação Internacional de Críticos de Teatro como “ousado e não convencional”.
O concerto conduz o público por uma jornada musical que inclui referências a canções folclóricas Hakka, à tradicional Dança do Dragão de Fogo em Tai Hang e às paisagens do Porto de Vitória. A proposta integra música de concerto, jazz e música popular, ampliando a experiência com elementos narrativos.
O programa reúne composições contemporâneas chinesas e arranjos que preservam características tradicionais, como timbres e modos orientais, combinados com técnicas ocidentais, como contraponto e texturas harmônicas expandidas. O resultado é uma linguagem híbrida que equilibra tradição e inovação.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pela Central de Relacionamento Digital ou nas unidades do Sesc.
Ingressos:
- R$ 15 (credencial plena)
- R$ 25 (meia)
- R$ 50 (inteira)
Vendas:
- Online: a partir de 17 de março, às 17h
- Presencial: a partir de 18 de março, às 17h
Sobre a orquestra
Fundada em 2020, a Hong Kong Legends Ensemble surgiu a partir da Yao Yueh Chinese Music Association (YYCMA), instituição com mais de 50 anos dedicada à preservação e inovação da música chinesa. O grupo reúne músicos especializados em instrumentos orientais e ocidentais.
Reconhecida internacionalmente, a orquestra recebeu, em 2024, o Prêmio do Fundo Nacional de Artes para Inovação em Artes Cênicas, uma das principais distinções da área na China.
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