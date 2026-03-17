Um homem foi flagrado tentando estourar a porta de vidro de uma academia no bairro Estação, em Franca, na madrugada desta segunda-feira, 16. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram toda a movimentação do suspeito.

Nas imagens, o homem chega ao local por volta das 4h da manhã, em uma motocicleta. Ele estaciona sobre a calçada, vestindo moletom preto, bermuda, tênis escuros e não retira o capacete, possivelmente para dificultar a identificação.

O suspeito também aparece com uma sacola plástica cobrindo a placa da moto, além de carregar outra nas mãos, o que indica que ele poderia estar preparado para levar objetos do interior do estabelecimento.