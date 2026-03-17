Um homem foi flagrado tentando estourar a porta de vidro de uma academia no bairro Estação, em Franca, na madrugada desta segunda-feira, 16. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram toda a movimentação do suspeito.
Nas imagens, o homem chega ao local por volta das 4h da manhã, em uma motocicleta. Ele estaciona sobre a calçada, vestindo moletom preto, bermuda, tênis escuros e não retira o capacete, possivelmente para dificultar a identificação.
O suspeito também aparece com uma sacola plástica cobrindo a placa da moto, além de carregar outra nas mãos, o que indica que ele poderia estar preparado para levar objetos do interior do estabelecimento.
Em seguida, o homem pega uma pedra e tenta, por duas vezes, quebrar a porta de vidro da academia. Nas duas tentativas, ele arremessa o objeto com força, mas não consegue estourar o vidro, já que a pedra rebate e cai no chão.
Sem sucesso, o suspeito desiste da ação. Ele retorna até a motocicleta, retira a sacola que escondia a placa, sobe no veículo e deixa o local seguindo pela avenida.
Identificação
As imagens foram encaminhadas à polícia, que conseguiu identificar o suspeito por meio da placa da motocicleta. No entanto, até o momento, ele ainda não foi localizado.
A situação revoltou a responsável pela academia, Ketlen Calente, que lamentou o ocorrido.
“Foi a segunda vez somente este ano. Como pode um ser humano desse ser tão ruim? Que falta de respeito com quem batalha para ter as coisas de forma justa”, desabafou.
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