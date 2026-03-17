Após três dias consecutivos de tempo firme, a chuva deve voltar a atingir Franca já nesta terça-feira, 17, com previsão da Climatempo de pancadas acompanhadas de trovoadas e até temporal à noite. A mudança no tempo ocorre após um mês de fevereiro mais chuvoso em 2026 na comparação com 2025, segundo dados da Defesa Civil.

De acordo com os registros, fevereiro de 2026 acumulou 313,1 milímetros de chuva, mais que o dobro comparado aos 155,1 milímetros registrados em fevereiro de 2025. O volume deste ano também ficou acima da média climatológica para o período, que é de 243,8 mm.

Além do maior volume, 2026 também teve mais dias com chuva: foram 20 dias com precipitação, contra apenas 13 no mesmo mês do ano passado. Os dados indicam um padrão mais úmido e instável ao longo de todo o mês.