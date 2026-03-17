Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 16, após ser flagrado tentando furtar uma televisão de uma fazenda na zona rural de Patrocínio Paulista, na região de Franca. A ação foi descoberta pelo próprio morador, que percebeu a movimentação suspeita e acionou a Patrulha Rural. O suspeito chegou a pegar o aparelho, mas abandonou a TV e tentou fugir ao notar que havia sido visto, sendo localizado pouco depois nas proximidades da rodovia.

De acordo com a polícia, o proprietário da fazenda percebeu a movimentação suspeita e acionou uma equipe da Patrulha Rural, que realiza rondas em propriedades da região. Durante as buscas, o suspeito foi localizado nas proximidades da rodovia e acabou sendo abordado pelos policiais.

Segundo a PM, o homem não ofereceu resistência à prisão e confessou que pretendia cometer o furto. Ele relatou que chegou a pegar a televisão, mas ao perceber a aproximação do dono da propriedade, abandonou o objeto e tentou fugir.