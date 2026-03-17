Veja o obituário desta terça, 17, em Franca:
Nome: Luiz Antônio de Toledo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Paulo Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Adolphina Carrasco Martinez
Idade: 88 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Edna de Souza
Idade: 87 anos
Local do velório: Velório Municipal Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marcilio Belarmino de Oliveira
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório Municipal Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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