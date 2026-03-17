Veja o obituário desta terça, 17, em Franca:

Nome: Luiz Antônio de Toledo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Paulo Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h