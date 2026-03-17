17 de março de 2026
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PRESIDENTE VARGAS

Ultrapassagem termina em acidente e deixa motociclista ferida

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Veículos envolvidos no acidente na avenida Presidente Vargas
Veículos envolvidos no acidente na avenida Presidente Vargas

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira, 17, na avenida Presidente Vargas, em Franca. A batida envolveu uma caminhonete e uma motocicleta, deixou a vítima caída ao solo e mobilizou equipes de resgate. A moto teve danos e a jovem sofreu uma fratura no braço.

De acordo com as informações, a caminhonete seguia pela avenida, enquanto a jovem pilotava uma Honda CG 160 Starter preta logo atrás. Ao se aproximar da região em frente ao Hospital do Coração, a motociclista tentou realizar uma conversão para retornar no sentido centro.

Neste momento, ela realizou uma ultrapassagem pela direita e, em seguida, cruzou a frente da caminhonete para acessar a conversão à esquerda. No entanto, o motorista do veículo utilitário seguia em linha reta e acabou atingindo a motocicleta.

Com o impacto, a jovem foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos. A unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada rapidamente, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e constatou uma fratura no braço da vítima.

Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca para receber cuidados médicos. Já o condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente.

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