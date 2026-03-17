Uma jovem de 19 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira, 17, na avenida Presidente Vargas, em Franca. A batida envolveu uma caminhonete e uma motocicleta, deixou a vítima caída ao solo e mobilizou equipes de resgate. A moto teve danos e a jovem sofreu uma fratura no braço.
De acordo com as informações, a caminhonete seguia pela avenida, enquanto a jovem pilotava uma Honda CG 160 Starter preta logo atrás. Ao se aproximar da região em frente ao Hospital do Coração, a motociclista tentou realizar uma conversão para retornar no sentido centro.
Neste momento, ela realizou uma ultrapassagem pela direita e, em seguida, cruzou a frente da caminhonete para acessar a conversão à esquerda. No entanto, o motorista do veículo utilitário seguia em linha reta e acabou atingindo a motocicleta.
Com o impacto, a jovem foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos. A unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada rapidamente, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e constatou uma fratura no braço da vítima.
Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca para receber cuidados médicos. Já o condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.