As raízes de uma árvore removida pela Prefeitura de Franca chamaram a atenção de moradores pelo tamanho e pela força com que estavam comprometendo a rua Mamede Silva, no bairro Jardim Tropical. A retirada revelou uma estrutura subterrânea extensa, que impressionou quem acompanhou a ação.
A árvore foi removida após solicitação de moradores e da escola "Sueli Contini", localizada em frente ao ponto. Segundo relatos, a árvore apresentava risco de queda e já causava danos significativos ao asfalto, além de acumular água nas raízes - fator que gerava preocupação com a proliferação do mosquito da dengue.
Com a retirada, ficou evidente o motivo dos transtornos. As raízes estavam espalhadas sob a via e “estourando toda a rua”, conforme apontado por moradores. A dimensão do sistema radicular surpreendeu e reforçou a necessidade da intervenção.
A proximidade com a escola também pesou na decisão. A comunidade escolar participou do pedido junto à Prefeitura, destacando o risco para crianças que circulam diariamente pelo local.
A operação foi registrada em vídeo, mostrando o momento em que as raízes são expostas e retiradas.
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