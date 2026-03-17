As raízes de uma árvore removida pela Prefeitura de Franca chamaram a atenção de moradores pelo tamanho e pela força com que estavam comprometendo a rua Mamede Silva, no bairro Jardim Tropical. A retirada revelou uma estrutura subterrânea extensa, que impressionou quem acompanhou a ação.

A árvore foi removida após solicitação de moradores e da escola "Sueli Contini", localizada em frente ao ponto. Segundo relatos, a árvore apresentava risco de queda e já causava danos significativos ao asfalto, além de acumular água nas raízes - fator que gerava preocupação com a proliferação do mosquito da dengue.

Com a retirada, ficou evidente o motivo dos transtornos. As raízes estavam espalhadas sob a via e “estourando toda a rua”, conforme apontado por moradores. A dimensão do sistema radicular surpreendeu e reforçou a necessidade da intervenção.