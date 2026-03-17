17 de março de 2026
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MEDIDA DE SEGURANÇA

Raízes gigantes chamam atenção após remoção de árvore em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento da remoção das raízes de uma árvore no Jardim Tropical
Momento da remoção das raízes de uma árvore no Jardim Tropical

As raízes de uma árvore removida pela Prefeitura de Franca chamaram a atenção de moradores pelo tamanho e pela força com que estavam comprometendo a rua Mamede Silva, no bairro Jardim Tropical. A retirada revelou uma estrutura subterrânea extensa, que impressionou quem acompanhou a ação.

A árvore foi removida após solicitação de moradores e da escola "Sueli Contini", localizada em frente ao ponto. Segundo relatos, a árvore apresentava risco de queda e já causava danos significativos ao asfalto, além de acumular água nas raízes - fator que gerava preocupação com a proliferação do mosquito da dengue.

Com a retirada, ficou evidente o motivo dos transtornos. As raízes estavam espalhadas sob a via e “estourando toda a rua”, conforme apontado por moradores. A dimensão do sistema radicular surpreendeu e reforçou a necessidade da intervenção.

A proximidade com a escola também pesou na decisão. A comunidade escolar participou do pedido junto à Prefeitura, destacando o risco para crianças que circulam diariamente pelo local.

A operação foi registrada em vídeo, mostrando o momento em que as raízes são expostas e retiradas.

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