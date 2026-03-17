Franca está com cerca de 70 vagas abertas para cursos gratuitos por meio do Programa Caminho para o Emprego, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. As inscrições já estão disponíveis e devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. A iniciativa busca qualificar moradores para o mercado de trabalho em diferentes áreas.
As aulas começam a partir do dia 23 de março, com destaque para o curso de Treinamento de Processos Ágeis em IA (Inteligência Artificial), que oferece 21 vagas em parceria com a empresa ACT. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e comprovar conhecimentos básicos em tecnologia da informação. As aulas serão realizadas até 22 de abril, de segunda a quarta-feira, das 19h às 21h30, na Escola Municipal “Prof. Antônio Sicchierolli”, na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929, Residencial Baldassari.
Também com início no dia 23, o curso de Auxiliar Administrativo segue até 21 de maio, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no Senai, na avenida Presidente Vargas, 2.500. Neste caso, resta apenas uma vaga disponível.
Para quem busca qualificação na área ambiental, o curso de Cultivo de Orquídeas será oferecido entre 31 de março e 28 de julho, com 12 vagas abertas. As aulas acontecem às quintas-feiras, das 8h às 11h, no Jardim Zoobotânico, avenida São Francisco de Assis, 1.000, City Petrópolis. Já o curso de Jardinagem, com o mesmo número de vagas, será realizado de 2 de abril a 6 de agosto, também às quintas-feiras no período da manhã.
Na área de gastronomia, o programa oferece 21 vagas para o curso de Técnicas de Panificação, em parceria com o Senac. As aulas estão previstas para ocorrer entre 4 de maio e 30 de junho, de segunda a quarta-feira, das 13h às 17h, na sede da Escola Profissionalizante.
Além dessas opções, há outros cursos gratuitos disponíveis no site da Prefeitura. As matrículas devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
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