Franca está com cerca de 70 vagas abertas para cursos gratuitos por meio do Programa Caminho para o Emprego, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. As inscrições já estão disponíveis e devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. A iniciativa busca qualificar moradores para o mercado de trabalho em diferentes áreas.

As aulas começam a partir do dia 23 de março, com destaque para o curso de Treinamento de Processos Ágeis em IA (Inteligência Artificial), que oferece 21 vagas em parceria com a empresa ACT. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e comprovar conhecimentos básicos em tecnologia da informação. As aulas serão realizadas até 22 de abril, de segunda a quarta-feira, das 19h às 21h30, na Escola Municipal “Prof. Antônio Sicchierolli”, na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929, Residencial Baldassari.

Também com início no dia 23, o curso de Auxiliar Administrativo segue até 21 de maio, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no Senai, na avenida Presidente Vargas, 2.500. Neste caso, resta apenas uma vaga disponível.