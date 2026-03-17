A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 17, um projeto de lei da Prefeitura de Franca que cria o Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos. A pauta também inclui a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 3.536.501,10.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) apresentou um projeto que propõe incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar em Franca ou expandir suas operações. A iniciativa busca atrair novos investimentos, gerar empregos e fortalecer o ambiente de negócios na cidade.

A proposta prevê que os incentivos poderão ser concedidos a diferentes segmentos econômicos, como indústrias, centros de distribuição, empresas de logística, call centers e prestadoras de serviços, incluindo atividades ligadas à tecnologia.