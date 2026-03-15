Franca ampliará a rede de Ecopontos da cidade com a implantação de duas novas unidades que devem entrar em funcionamento a partir do segundo semestre deste ano. Os equipamentos serão instalados nos bairros Jardim Aeroporto II e Jardim do Éden, com o objetivo de ampliar as opções de descarte correto de resíduos e reforçar as ações de preservação ambiental e limpeza urbana no município.

No Jardim Aeroporto II, o Ecoponto será implantado em uma área localizada na rua Mário José Pereira, no cruzamento com as ruas Nelson Ribeiro e Professora Regina C. de Rezende Barilari, além da avenida Egídio Castro Oliveira. Já no Jardim do Éden, a unidade será construída em um terreno situado na avenida Luís Vaz de Camões, no cruzamento com a rua Francisco Procópio de Oliveira.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, a criação dos novos espaços busca facilitar o acesso da população ao descarte adequado de resíduos. “Assim, facilitaremos ainda mais o acesso da população aos serviços de descarte adequado de resíduos, contribuindo para a redução de pontos de descarte irregular, fortalecendo as políticas de sustentabilidade no município”, afirmou.