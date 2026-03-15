Franca ampliará a rede de Ecopontos da cidade com a implantação de duas novas unidades que devem entrar em funcionamento a partir do segundo semestre deste ano. Os equipamentos serão instalados nos bairros Jardim Aeroporto II e Jardim do Éden, com o objetivo de ampliar as opções de descarte correto de resíduos e reforçar as ações de preservação ambiental e limpeza urbana no município.
No Jardim Aeroporto II, o Ecoponto será implantado em uma área localizada na rua Mário José Pereira, no cruzamento com as ruas Nelson Ribeiro e Professora Regina C. de Rezende Barilari, além da avenida Egídio Castro Oliveira. Já no Jardim do Éden, a unidade será construída em um terreno situado na avenida Luís Vaz de Camões, no cruzamento com a rua Francisco Procópio de Oliveira.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, a criação dos novos espaços busca facilitar o acesso da população ao descarte adequado de resíduos. “Assim, facilitaremos ainda mais o acesso da população aos serviços de descarte adequado de resíduos, contribuindo para a redução de pontos de descarte irregular, fortalecendo as políticas de sustentabilidade no município”, afirmou.
Nos Ecopontos, a população pode realizar gratuitamente o descarte de pequenos volumes de resíduos de construção civil, de até um metro cúbico por pessoa. Também são aceitos materiais recicláveis e itens inservíveis.
Com a implantação das duas novas unidades, Franca passará a contar com seis Ecopontos em funcionamento. Atualmente, quatro já atendem a população em diferentes regiões da cidade: City Petrópolis (avenida São Pedro, 1.200), Jardim Portinari (avenida Hotto Paiva, 1.341), Parque das Esmeraldas (rua Geraldino Augusto Machado, 411) e Jardim Luiza (rua Ida Zero Zaninelo, 2.501).
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos e feriados, das 8h às 14h. O serviço é voltado a moradores que precisam descartar materiais de forma correta, evitando o depósito irregular em terrenos, áreas públicas e vias da cidade.
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