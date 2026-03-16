Um motociclista sofreu ferimentos após um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta segunda-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão da Vila São Sebastião, no sentido Jardim Guanabara, em Franca.

O motociclista bateu na traseira de um carro que seguia pela rodovia, no mesmo sentido. Com o impacto da colisão, ele sofreu ferimentos e precisou ser socorrido para a Santa Casa de Franca com ferimentos no braço e no quadril.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e prestaram atendimento no local.