17 de março de 2026
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EM FRANCA

Motociclista bate atrás de carro e fica ferido na Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Moto caída no acostamento após bater na traseira de carro em Franca
Moto caída no acostamento após bater na traseira de carro em Franca

Um motociclista sofreu ferimentos após um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta segunda-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão da Vila São Sebastião, no sentido Jardim Guanabara, em Franca.

O motociclista bateu na traseira de um carro que seguia pela rodovia, no mesmo sentido. Com o impacto da colisão, ele sofreu ferimentos e precisou ser socorrido para a Santa Casa de Franca com ferimentos no braço e no quadril.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A Polícia Militar também esteve no trecho para registrar a ocorrência e auxiliar no controle do tráfego durante o atendimento.

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