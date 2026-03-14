Ronny Hernandes Alves dos Santos, de 40 anos, apontado como agiota em Franca, voltou a ser alvo de investigação após ser acusado de agredir uma mulher na porta da casa dela enquanto cobrava uma dívida de R$ 1 mil - ela teria atrasado uma parcela de R$ 100.

O caso ganhou repercussão depois que imagens da agressão foram publicadas pela imprensa, mostrando o momento em que a vítima é atingida com tapas durante a cobrança. A polícia já está de posse das imagens e investiga o caso.

Segundo as informações apuradas, Ronny foi até a residência da mulher para cobrar o valor que ela devia. Durante a discussão, ele teria partido para a agressão física. A vítima foi atacada em frente à própria casa.

Condenado e absolvido